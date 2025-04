Colocar a las parejas gais en la categoría de bendecibles a secas, un estatus del que ya disfrutan los perros, los gatos y los edificios de oficinas, tampoco me parece el colmo del aperturismo

El papa Francisco admite que se pueda bendecir a las parejas homosexuales siempre y cuando sea de tapadillo, sin liturgia y a nadie se le ... ocurra llamar a eso 'matrimonio'. Esta discusión semántica ya la tuvimos en España hace veinte años y no creo que merezca la pena desempolvar los argumentos de entonces. Lo que no alcanzo a comprender es la dimensión, al parecer profundísima, que muchos comentaristas otorgan a la noticia. Esto me lo podía esperar de Yolanda Díaz, que está a dos visitas a Roma de meterse monja, pero los demás tal vez debamos refrenar nuestro entusiasmo.

Como periodista de provincias he sido agraciado con la asistencia a varias ceremonias de San Antón, en las que el obispo de turno derrama sus bendiciones sobre cachorritos, mininos, conejitos e incluso hurones, que van metidos en jaulas y tienen muy mala leche. También he presenciado solemnes consagraciones de talleres mecánicos, instalaciones deportivas y tiendas de ultramarinos, con breves plegarias y abundante aspersión de agua bendita. Colocar a las parejas gais en la categoría de bendecibles a secas, un estatus del que ya disfrutan los perros, los gatos y los edificios de oficinas, tampoco me parece el colmo del aperturismo. Los vaticanistas nos advierten del ritmo geológico al que se mueve la Iglesia católica, aunque hay que reconocer que otras confesiones cristianas son menos pejigueras con estas cuestiones y pisaron el acelerador hace tiempo. Yo le reconozco grandes virtudes al papa Francisco, pero me sigue maravillando su insólita capacidad de imitar a Michael Jackson bailando el 'Moonwalker': parece que camina y camina, pero en realidad está quieto.

