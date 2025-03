No sé por qué algunos tienen ese empeño en liberarnos a todos del pecado a sangre y fuego

Pío García Logroño Viernes, 3 de febrero 2023, 00:13 Comenta Compartir

Se ha entablado estos días en Twitter una competición muy reñida por ver qué religión ha matado más. Tengo la cuenta llena de cadáveres que ... se me van amontonando y así no hay manera de llevar una contabilidad clara y proclamar un vencedor. Parece que los budistas van perdiendo y eso alegrará mucho al friki de Richard Gere, aunque me temo que si escarbamos un poco en la historia del Lejano Oriente igual nos llevamos alguna sorpresa.

Hay que tener cuidado porque a las religiones las carga el diablo. No sé por qué algunos tienen ese empeño en liberarnos a todos del pecado a sangre y fuego. Ya vendrá el juicio final, hombres de dios, qué necesidad hay de adelantarlo. Hasta el profeta Mahoma, un tipo que oía voces en una cueva, en un rapto de cordura dijo que no había que convertir a nadie por la fuerza, aunque este precepto coránico no lo tienen bien estudiado ni los ayatolás ni los príncipes saudíes, que pretenden salvarnos a horca limpia de las mujeres descocadas y de los jamones ibéricos, criaturas impuras y pecaminosas por las que, sin embargo, yo profeso gran devoción. Líbranos Alá de los puros, salvo que sean habanos. Tampoco los cristianos, por más que se empeñe Fejióo, merecen irse de rositas y no hace falta remontarnos a las épocas de la Inquisición o de los obispos franquistas. Ahí tenemos ahora al patriarca Kiril, tan decorativo con sus crucifijos y sus estolas, tan basilical, derramando sobre Putin garrafones de agua bendita mientras proclama la santa cruzada contra el Occidente gay. Un tipo tremendo este Kiril, muy seductor, no me extraña que el exministro Castells le ande detrás con el botafumeiro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión