Recuerdo muy vivamente la primera vez que me topé con la 'grandeur' francesa. Fue en Burdeos, hace ya treinta años. Con mi francés balbuciente y ... mi timidez de pueblo subdesarrollado, entré en la enoteca de un centro comercial con la intención de comprar una botella de vino no muy cara. El vendedor me atendió amablemente, pero con un leve gesto de displicencia, como si él fuera Jean Paul Sartre y yo un grupi aprendiz de marxista. Escogió una botella –baratilla– y glosó sus virtudes con un formidable despliegue de epítetos y metáforas. Cada palabra suya era un lazo, cada adjetivo un pompón, cada sustantivo un perifollo. Me dio severos consejos sobre la mejor manera de conservarla y sutiles advertencias sobre el modo óptimo de abrirla. Cuando me la llevé, metida en una bolsita muy cuca, se desprendió de ella con gesto grave, a regañadientes, casi arrepentido, como si, víctima de algún inexplicable chantaje, me estuviera entregando un riñón.

Luego volví a casa, abrí la botella y aquello sabía a alquitrán. En mi pueblo me habrían vendido uno mucho mejor sin ningún protocolo, quizá bostezando, viendo la tele o incluso con un palillo en la boca. Desde entonces admiro y envidio profundamente a los franceses, seres bendecidos con el don del marketing, tan acostumbrados a darse importancia que les sale de una manera natural. La ceremonia de reapertura de Notre Dame tuvo ese aire majestuoso, entre napoleónico y gaullista, aunque el arte gótico, cuando le quitan la roña, impone menos. La estrella de la noche fue el arzobispo de París, Laurent Ulrich, y eso que al hombre lo debieron pillar de fiesta en Chueca y no le dio tiempo ni a cambiarse.

