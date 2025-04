Pío García Logroño Martes, 21 de febrero 2023, 00:58 Comenta Compartir

Un día entrevisté al falso autónomo Antonio Garamendi. Supongo que habría escondido la bici, la mochila y el chubasquero amarillo antes de que llegara yo ... porque me pareció un empresario normal, con su trajecito oscuro, su corbata y su desparpajo, aunque confieso que no le vi fumando puros. No creo que se me pueda culpar de falta de perspicacia porque incluso venía con él una chica que se hacía llamar «jefa de prensa», con tarjeta de visita y todo, y hay que reconocer que es francamente raro que un falso autónomo tenga jefa de prensa, por lo menos los falsos autónomos que yo conozco, a los que solo les falta barrer las calles a medida que van caminando.

La conversación duró media hora y cuando yo me fui Antonio Garamendi seguía allí, en un buen restaurante de mi ciudad, hablando de sus cosas con los empresarios locales y tomando café con chupitos de hierbas. Si al menos me hubiera dicho, por ejemplo, «oye, chaval, acaba ya de preguntarme cosas que tengo que repartir unas pizzas por la Gran Vía y si llegan frías me quedo sin propina», en ese caso, digo, hubiera podido descubrir la cruda realidad de Antonio Garamendi y hasta compadecerlo un poquito desde mi privilegiada atalaya de contratado indefinido. Pero el hombre se calló sus miserias, tal vez avergonzado, y al bajar del restaurante vi su coche –un cochazo negro de gran cilindrada– que, ahora que lo pienso, bien pudiera ser de atrezzo. Con la CEOE nunca se sabe, ahí tenemos la experiencia de Díaz Ferrán. Una vez que se ha normalizado la situación contractual de Antonio Garamendi, con subida de sueldo incluida, no podemos sino felicitarnos de que la reforma laboral esté rindiendo tan magníficos frutos.

