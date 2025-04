Antes las dimisiones eran una cosa seria. Tal vez no llegaran al extremo de Benedicto XVI, que se despidió en latín, pero siempre sonaban a ... órdago inapelable. El diccionario de la Real Academia Española aún define la palabra con una rotundidad sin matices: «Renuncia, abandono de un empleo o de una comisión». Los sinónimos que propone («retirada, abdicación») poseen también el halo trágico de lo irremediable. El 28 de enero de 1981, Suárez dijo: «Presento irrevocablemente mi dimisión», y se acabó. Eran las antiguas dimisiones un abismo, una última frontera, una falla geológica.

La creatividad inagotable de la política española, sin embargo, nos está descubriendo mil pliegues sorprendentes en la palabra dimisión. El cambio de paradigma no puede ser mayor. Antes no dimitía nadie y ahora dimite todo el mundo, aunque el resultado sea el mismo. Cuando Yolanda dijo que dimitía, ¿a qué se refería exactamente? Lo reveló al día siguiente, con una inquietante declaración: «Yolanda Díaz no se va», exclamó Yolanda Díaz, puntualizando así a Yolanda Díaz, que un día antes había dimitido por los malos resultados que había cosechado Yolanda Díaz.

Fue un juego de espejos a lo Orson Welles en 'La dama de Shanghai'; probablemente ahora, en un universo paralelo, la realmente dimitida Yolanda Díaz está escuchando a Taylor Swift en una tumbona. O puede ser que esté tomando un vermú con Oriol Junqueras y Marta Rovira, ambos también dimitidos, mientras otros Oriol Junqueras y Marta Rovira, no sabemos si los de verdad o los de mentiras, siguen en sus puestos, impasibles y un poco asombrados del revuelo que se ha montado con su dimisión.