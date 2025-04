Han no celebra

Comenta Compartir

A Han Kang le acaban de dar el Nobel de Literatura. Como no he leído sus libros puedo opinar arbitrariamente, con la soltura propia de ... mi oficio. Han Kang me cae bien y mal a la vez. Por un lado, somos de la misma edad y eso hace que sienta su Nobel como un golpe severísimo a mi autoestima: aquí ando yo, escribiendo estos dos parrafitos sin sustancia, y allí anda ella, con silla asegurada en el parnaso y lejos aún del reúma y del centro de día. Por otro lado, he leído que sufre migrañas devastadoras y eso hace que formemos parte de una misma cofradía. Tendríamos muchas cosas de las que hablar Han y yo: ¿le funcionan los triptanes?, ¿le pinchan el erenumab?, ¿le han puesto ya bótox? Dice Han que las migrañas le han vuelto humilde, pero a mí sobre todo me dan mala leche, una crueldad muy refinada en el insulto y amplia erudición farmacéutica: mi botiquín sería la envidia de cualquier equipo ciclista.

Sin embargo, no entiendo, amiga Han, que no hayas querido celebrar el Nobel porque el mundo está fatal. Ahí has asumido, tal vez sin darte cuenta, el papel de Jorge de Burgos, el bibliotecario ciego y aguafiestas de 'El Nombre de la Rosa': «La risa –decía– es la debilidad, la corrupción, la insipidez de nuestra carne». El mundo ha sido una mierda siempre, Han, desengáñate, y cuando Netanyahu deje de tocar los huevos, seguirán matándose los sudaneses, tu vecino Kim continuará machacando a sus súbditos y a saber lo que estará pasando en el Congo, en Nicaragua o en el Chad. Pero aun así debemos defender la alegría. No somos culpables por reír. Vayámonos de fiesta, Han, celebremos tu Nobel y mi fracaso y acabemos la noche con una tortillita de ibuprofenos a ver si hay suerte.

