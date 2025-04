Estimado Carles Puidgemont, molt honorable president en el exilio. El otro día te vi en la tele con Yolanda y esas miraditas de arrobo, esas ... caricias, esos toqueteos... ¡La tienes en el bote, ladrón! Después de seis años comiendo mejillones en Waterloo, con lo duro que es eso, por fin han caído los opresores rendidos a tus pies como en un anuncio de colonias. Buscaban a Jacqs y ahí estabas tú, oliendo a Varon Dandy. Yo te agradezco, honorable Carles, tu perseverancia en la defensa de los derechos históricos de la milenaria nación catalana.

Mucho hablamos de 1714 pero acuérdate de que en la Edad Media ya estaba Wilfredo el Velloso y algún australopiteco andaría antes por Lleida comiendo calçots. Honorable Carles, que sepas que yo siempre te he defendido y mis buenas broncas me ha costado con mis cuñados de Esquerra, tan subiditos con que su Oriol sí que había sido valiente y no tú. Yo les replico que seguro que como representante de alguna clínica capilar turca te habrías hecho de oro, pero que has preferido afrontar el exilio para servirnos de abnegado faro.

Una cosa te quería pedir, president, ahora que casi estamos acariciando la amnistía. Tengo una multa que me puso la Guardia Civil, esos esbirros del poder, un día que fui a comer paella a Vinaroz. ¡Doscientos pavos por pisarle un poco! Yo me he negado a pagarla porque no reconozco a las autoridades españolas. Ha sido mi contribución a la lucha contra los colonos, honorable Carles, muy en la línea de Laura Borrás. Te mando el recibo para que me incluyas en la amnistía antes de que esos cabrones me embarguen el coche. Total, al lado de todo lo que le vas a sacar, el Sánchez ni se va a dar cuenta de lo mío.