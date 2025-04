La cabalgata de la polémica

Una de las noticias que más disfruto cada 6 de enero en los informativos televisivos es el reportaje dedicado a los niños en pijama abriendo ... sus regalos de los Reyes Magos. Estas imágenes reflejan la ilusión y la alegría en su forma más pura. Son noticias que contagian tanto entusiasmo que, por unos minutos, nos permiten olvidar el pesimismo, las polémicas y los conflictos bélicos que nos afectan a diario.

Hace ya muchos años que dejé de llevar a mis hijos a la cabalgata, porque hace tiempo que dejaron de ser niños. Sin embargo, a mi edad aún me apetece ir a verla, aunque sea solo para disfrutar de las caras de asombro de los más pequeños. Este año, me llamó especialmente la atención la carroza de la Federación Extremeña de Caza, que abrió el desfile de los Reyes Magos de Cáceres. Durante los días previos al evento, esta carroza generó mucha polémica, aunque muchos ciudadanos no entendemos del todo el motivo. Se trataba de una carroza de 17 metros de longitud, decorada con figuras de diversos animales y motivos navideños.

Extremadura mantiene una relación histórica y cultural con la actividad cinegética, siendo un referente tanto a nivel nacional como internacional gracias a su biodiversidad, sus hábitats naturales y sus dehesas. Aunque no sea del agrado de todos, se trata de una tradición profundamente arraigada que se ha transmitido de generación en generación en muchas localidades extremeñas, una realidad innegable dentro de nuestra sociedad.

La caza en la región está regulada por una normativa específica cuyo objetivo es preservar la fauna y fomentar una práctica sostenible. Para ello, se establecen normas claras sobre los cotos, las temporadas y los cupos, que todos los aficionados deben respetar. Gracias a esta regulación, se consigue mantener un equilibrio ecológico mediante la gestión de las distintas especies para controlar sus poblaciones, como en el caso del jabalí. Sin la intervención humana, esta especie podría crecer de manera descontrolada, rompiendo el equilibrio ecológico y causando daños a los cultivos, la vegetación y la fauna autóctona. Lo mismo ocurriría con animales como el ciervo o el corzo. Un exceso de individuos de estas especies puede favorecer la propagación de enfermedades entre ellos, llegando incluso a afectar a otros animales y los seres humanos, como sucede con la zoonosis.

En definitiva, por mucho que pese a algunos, la relación de Extremadura con la caza es profunda desde los puntos de vista histórico, cultural, ecológico y económico. No hay que olvidar que la actividad cinegética sigue siendo un motor de desarrollo económico importante para la comunidad autónoma.

Me sorprende el revuelo que ha generado la carroza dedicada a la caza, mientras que ninguna protesta se ha dirigido contra la carroza de una conocida marca de comida rápida. Algunos podrían considerarla una forma de fomentar hábitos alimentarios poco saludables entre los niños. Si bien es cierto que gracias al esfuerzo de diferentes empresas cacereñas, el desfile cuenta con más participación de personas y carrozas.

Para mí, la Cabalgata de los Reyes Magos ideal sería aquella libre de marketing y marcas comerciales, donde el desfile conserve una atmósfera luminosa de magia e inocencia, llena de creatividad con música y baile, lejos de la influencia de la publicidad algo que por ahora veo poco probable.