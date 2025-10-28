HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 27 de octubre, en Extremadura?
UN PÁJARO EN MI VENTANA

Vallejuelo

Pilar López Ávila

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Miles de mariposas amarillas alzaron el vuelo a nuestro paso desde los surcos embarrados, donde las plántulas crecían buscando el sol y el agua. Libaban ... las mariposas las sales minerales del barro y volvían a posarse, apelotonadas, atareadas. A mí los ojos me hacían chiribitas y trataba de capturar con la cámara ese momento de belleza para no olvidarlo, para retenerlo y mirarlo siempre que quisiera. Todo lo fotografiaba en aquellos días que duró mi estancia, casi un mes disfrutando de la exuberancia de la vegetación, de las flores infinitas y diversas, de los insectos sorprendentes que después, al revelar las fotos, resultaban ser pequeños colibríes zunzuncitos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre
  2. 2

    Cuatro enfermeros fuera de servicio salvan la vida a un hombre en parada cardiaca en un bar de la Madrila
  3. 3

    Estas son las localidades extremeñas con más esperanza de vida
  4. 4

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  5. 5 Guardiola comparece de forma urgente esta tarde en pleno debate sobre el adelanto electoral
  6. 6 Tristeza en Mérida por la muerte de Pedro de la Rosa, extrabajador del centro ocupacional y sacristán de Nueva Ciudad
  7. 7 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  8. 8 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  9. 9

    El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial
  10. 10

    La mujer secuestrada con sus hijos por su expareja pasó varios días en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Vallejuelo

Vallejuelo