HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 24 de noviembre, en Extremadura?
UN PÁJARO EN MI VENTANA

El paisaje sonoro

Pilar López Ávila

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Es necesario tener el oído atento para escuchar el paisaje sonoro de nuestros días. El paisaje sonoro es el ruido de la calle, el tráfago ... de una avenida, los gritos de los más pequeños en el parque, el ladrido de un perro, el arranque ruidoso de una moto. O es el viento en las hojas de un olmo, en las de un álamo que crece al borde de la ribera; es el canto de un petirrojo defendiendo su territorio o el de un mirlo asustado ante una presencia no deseada. Es el tauteo de un zorro al atardecer. Pero incluso si vivimos en plena ciudad, con el trasiego de sus habitantes, con sus miles de sonidos variados, incluso en este paisaje urbano, podemos escuchar el rumor de la naturaleza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  4. 4

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  5. 5

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana
  6. 6 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera
  7. 7 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  8. 8 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  9. 9 Un incendio en la fábrica de tomates de Conesa en Badajoz provoca daños materiales
  10. 10 Badajoz instalará un tercer mercado navideño en la plaza Alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El paisaje sonoro

El paisaje sonoro