El negocio basura

Desde hace años, lustros diría, se nos viene machacando con las famosas '3R': reciclar, reducir y reutilizar. Que vale, que hay que aportar cada cual ... su granito de arena para reducir la contaminación, que eso nadie lo discute. Pero ¿qué hay de los sistemas impuestos para obligarnos a ello?

Si los cuestionas, al tratarse casi de dogmas de fe, de lo mínimo que te acusarán es de ser reaccionaria, insolidaria, de querer cargarte el Planeta (la Tierra, no el premio literario), cuando no se recurrirá al clásico, para escupirte con desprecio «¡negacionista!».

Y no es eso. Veamos, fundamentalmente se nos han impuesto, sin más explicación que 'porque yo lo valgo', dos sistemas:

Uno es el de quitar los contenedores de las calles y entregar a cada ciudadano cinco cubos para la basura. Es el conocido como 'puerta a puerta'. Usted, que vive en un piso no muy grande pregunta: ¿dónde meto los cinco cubos? Es su problema. Cada noche, nuestras calles aparecen trufadas de cubos, al albur de gatos y perros callejeros y en unas condiciones que hacen dudar de la salubridad. ¿Qué pasa si me los roban o los rompen? De nuevo, es su problema. Incluso te amenazan con revisar tu basura para ver si eres una ciudadana ejemplar o una paria, algo que no casa mucho con la protección de datos y el derecho a la intimidad.

El otro es el famoso de contenedores de distintos colores, a lo que ahora se ha sumado un quinto contenedor. Ahora tienes una llavecita para echar en cada contenedor lo que te han marcado, que previamente has tenido que separar en casa y ¡ay de ti si lo pones donde no es! Multa al canto. También ¡ay de ti si generas más residuos y tienes que usar la llave más de lo que la autoridad suprema considera pertinente!

¿Qué tienen en común los dos sistemas? Pues dicho de manera sencilla, que ciudadanos y ciudadanas pagamos más (la tasa municipal en ambos casos sube de manera espectacular) por hacer el trabajo a un conglomerado, el de las empresas de reciclaje, que factura tirando por bajo 1.700 millones de euros al año. Eso sí, son asociaciones 'sin ánimo de lucro' que no pueden repartir beneficios entre sus socios, entre los que curiosamente creo que están grandes empresas, socialmente muy responsables, como: Danone, Campofrío, Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, Carrefour, Alcampo, Pescanova, Tetra Pack, Bimbo, etc.

Porque usted sabrá que cuando compra un producto que viene en un envase ya le cobran un impuesto de reciclaje, que nunca recupera, aunque lo devuelva. Y también sabrá que las firmas de reciclaje son oligopolios o monopolios formados precisamente por aquellas empresas que van a reutilizar esos envases. Así que le hacemos el trabajo, nos imponen un sistema de peor calidad y pagamos más tasa y más impuesto. Negocio redondo a nuestra costa.

Con la excusa de paliar la contaminación, ni se les ocurre hacer como en otros países (Alemania o Canadá, sin ir más lejos) donde se paga al ciudadano por depositar en su lugar los envases, por lo tanto se le devuelve, al menos en parte, el impuesto pagado. Aquí no, aquí nada de premiar el reciclaje, aquí lo que se impone es el palo 'preventivo' y la amenaza de multa.

Llámeme negacionista si quiere, pero ¿no sería más adecuado pagar a quien recicla y reutiliza, y que el sistema público se hiciera cargo de la separación y luego cobrase a las empresas de reciclaje por facilitarle la materia prima, ya sean cartones, envases o compost? Lo mismo hasta podían bajar las tasas de basura, y tendrían que poner menos anuncios, aunque nos quedáramos sin canción del verano, ¡porque ojo con las «cantinelas»!: «verano veranooo, reciclar están en tu mano, esa lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina, el envase de ese polo que no se recicla solo, y una lata de caballa que te comes en la playa, la bolsa de las patatas y del refresco en la lata…, como ves es muy sencilloooo, los envases del veranooo, siempre van al amarillo…». A CANTAR.