Día Mundial de la lucha contra la depresión

Las personas que padecen depresión no tienen intención de padecerla, no quieren de manera voluntaria estar como están. No lo eligen. Esto es en lo primero que me gustaría hacer hincapié ya que, tras muchos años, he observado y conocido por otras personas, la tendencia ... existente a veces de preguntar a las personas que la padecen que por qué están así, teniendo aparentemente todo en la vida para ser feliz, que qué necesidad de pasarlo mal pudiendo pasarlo bien. Como si lo hubieran elegido. Como si padecerla fuera un capricho personal.

Que cada persona es un ser individual y diferente a otra lo sabemos, aunque a veces se nos olvide y utilicemos comentarios del tipo «yo lo he pasado peor que tú y mira cómo estoy, y si yo estoy así tú también tienes que estarlo». Como si todas sintiéramos de la misma manera, como si las fortalezas fueran las mismas, como si la mochila que cada una carga estuviera llena de lo mismo.

La depresión no se elige. Las causas para padecerla son múltiples. Y aunque tú no las veas o tú no las sepas, si conoces a alguien que tenga depresión, no juzgues, porque quizá estés contribuyendo al empeoramiento de esa persona. Hay veces que quien la padece prefiere estar sola, y no es porque no necesite de las demás personas, sino que en ocasiones se ha visto en situaciones donde no se sentía entendida, solo juzgada, con preguntas difíciles e incómodas sobre su situación. Como si estar así fuera por decisión propia.

Aunque existan personas incluso que hayan pasado aparentemente por lo mismo, no tienen por qué encajarlo igual, ni vivirlo igual, ni gestionarlo igual. Y esta premisa tenemos que tenerla presente, además de recordar que no somos jueces (frase que repito a menudo) y que, por tanto, no tenemos la competencia de sentenciar a nadie.

La depresión es la gran incomprendida y, por ende, también las personas que la padecen lo son.

En un informe de 2023 se estimó que en España unos 4 millones de personas padecen depresión, afectando en una mayor medida que años anteriores a jóvenes. Me vienen las palabras de la experta Esther Samper cuando hablaba en el año 2022 de la cantidad de recetas de antidepresivos y dijo: «Se usan como parches porque no hay profesionales». Y lo cierto es que sí hay profesionales de la salud mental, pero lo que reclamamos los ciudadanos es que haya más en la Seguridad Social, ya que permitirse una terapia privada no está al alcance de todos. Es por ello que podemos escuchar testimonios de personas que nos dicen que la medicación ayuda, pero por sí sola no llega a ser suficiente, no te curan.

Tienen que seguir existiendo días como hoy, Día mundial de la lucha contra la depresión, en los que se visibilice la salud mental, la cual está a la misma altura (y si no más en los últimos años) que la salud física. Porque es incapacitante, situándose en el escalafón de las bajas laborales.

Por más profesionales y por supuesto, por más respeto y entendimiento hacia las personas que las sufren.