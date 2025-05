Pasear con los ancianos

En los últimos tiempos ha aumentado el respeto y afecto hacia los animales, y particularmente a los perros. Se asume cuidarlos: tiempo, dinero y esfuerzo ... se consideran bien invertidos.

Los dueños de los perros han de estar más pendientes cuando los pasean, pues más de un susto dan a viandantes que van con muletas o tienen limitaciones físicas: visto y comprobado. Y no digamos la limpieza de excrementos en parques, calles, y especialmente esquinas. Echo en falta en esos paseos a bebés y ancianos. Me gustaría ver más carritos de bebé, más matrimonios jóvenes paseando a sus hijos pequeños. Me gustaría ver más personas paseando con un anciano, ya sea en silla de ruedas o de la mano: hay cuidadoras que lo hacen como trabajo, pero el trato de un hijo paseando con su padre anciano se nota, es de otra dimensión, y no lo veo tanto como personas que pasean a su perro un día sí y otro también.