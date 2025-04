Todo les pasa a los Alcántara

Comenta Compartir

RTVE no tiene intención de renovar 'Cuéntame', la serie más longeva de la televisión española, según publicó hace unos días Bluper, el portal especializado en ... información sobre televisión. Para mí es una mala noticia porque he sido fiel seguidora de la serie que ha reflejado la memoria de España de los últimos 50 años desde que se estrenara el 13 de septiembre de 2001, dos días después de los atentados en las Torres Gemelas en Nueva York, hasta el capítulo 400 que se emitió este jueves. En él aparece el actual director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, porque le ha encargado a Inés que escriba y dirija una obra de teatro que acabará contando la historia de los Alcántara, una familia española normal que al final no lo es tanto porque todo les ocurre a ellos. Los principales acontecimientos de la historia reciente de nuestro país han tenido a algún Alcántara cerca. Parte de la familia fue testigo del atentado que sufrió el presidente de Gobierno, Luis Carrero Blanco, en 1973 a manos de ETA, ya que Antonio, Merche, Miguel y Carlitos estaban en pleno atasco cerca del número 104 de la calle de Claudio Coello cuando vieron cómo el Dodge de Carrero Blanco volaba. También en esa zona, pero unos años después, en 1979, Antonio y Mercedes escucharon la explosión en la cafetería California 47 mientras firmaban de la hipoteca para la compra del piso al que se trasladaron en el barrio de Salamanca. Ese mismo año el matrimonio pierde su dinero, que estaba depositado en el Banco de Granada, que quebró en mayo de 1979. En las elecciones de 1979 que gana UCD, Antonio se presenta en la lista al Congreso por Albacete, no consigue escaño pero entra en el gobierno de Suárez como director general de Producción Agraria.

Los disparos del fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981 pillaron a Toni Alcántara justo en el Congreso, donde cubría como periodista la votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, y pudo escuchar al general Tejero gritando: «¡Quieto todo el mundo!», «¡Al suelo!» o «¡Se sienten, coño!». Por cierto que Toni también fue testigo como periodista de la revolución de los claveles del 25 de abril de 1974 en Portugal, donde vio que era posible salir de una dictadura de forma pacífica. Carlos presentó su primer libro de relatos en la discoteca Alcalá 20 justo el 17 de diciembre de 1983 y allí estaban él, Karina, Nuka y Josete cuando se produjo el incendio en el que fallecieron 81 personas. El primer atentado yihadista en España, que tuvo lugar en el restaurante El Descanso en abril de 1985, sorprendió a la familia celebrando allí el cumpleaños de Paquita. Antonio asistió como invitado al acto de la firma del tratado de adhesión de España en la Comunidad Económica Europea el 12 de junio de 1985. Inés estaba cerca cuando se produjo el trágico atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona el 19 de junio de 1987 en el que murieron 21 personas. Antonio y Mercedes estuvieron a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, y la agencia de viajes Milano del cabeza de familia llevó a miles de madrileños a la Expo de Sevilla de ese año. Los Alcántara han sido el perejil de todas las salsas en estos 21 años de emisión de la serie, e incluso en uno de los últimos episodios emitidos Antonio coincidió con el que fuera director general de la Guardia Civil Luis Roldán en una cafetería de San Genaro poco antes de que este se fugara (1994) tras descubrirse que se había enriquecido ilícitamente. Les echaremos de menos...

