Vox tuerce el brazo al PP

En Madrid, y no hablemos en Cataluña, han debido de poner cara de asombro con las noticias procedentes desde Extremadura: el parlamento regional, con mayoría ... de PP y Vox, no ha sido capaz de pronunciarse en contra del cupo catalán, la financiación singular, el concierto o como se quiera llamar lo que ha permitido al PSOE tener a su presidente Illa. El error de cálculo del PP ha sido monumental, y el triunfo de Vox, para que todo el mundo tenga claro que son pocos pero muy necesarios, absoluto.

María Guardiola y su equipo tendrán que esforzarse más en el nuevo curso si quieren sacar adelante sus ideas y ganar votaciones. La propuesta, más simbólica que efectiva, con el mero propósito de poner entre la espada y la pared a los socialistas, se les volvió en contra a los populares y les dejó el jueves una derrota dolorosa. Sus 28 diputados, lejos de la mayoría absoluta, le cayeron encima como un pesado recuerdo. Si ni siquiera tienen el apoyo de Vox para arremeter contra el cupo catalán, eso significa que deberán hablar mucho lo que resta de legislatura con los delegados de Abascal en estos lares. No vale con dar las cosas por supuestas.

Vox ha logrado más desde que está fuera del gobierno extremeño que en el año que permaneció en el ejecutivo de Guardiola, y eso que solo llevamos el primer pleno tras las vacaciones. En junio, cuando uno de sus dirigentes advirtió que, o se ponía dinero de los presupuestos regionales para los regadíos de Tierra de Barros, o que no contarán con Vox para su aprobación, el PP reaccionó con displicencia y sin darse por aludido a lo que demandaba su socio. Un mes después, aquel director general de Vox estaba cesado.

El viernes, sin embargo, José María Sánchez Cordero debió de sonreír cuando la presidenta de la Junta anunciaba con urgencia, el día que empezaban los contactos con los otros grupos políticos para aprobar los presupuestos de 2025, una partida de fondos propios para el regadío de Barros, un asunto que Vox había vuelto a poner el jueves encima de la mesa en la primera sesión parlamentaria, ya en sus labores de oposición.

La financiación autonómica va a resultar una prueba de fuego para la política de Guardiola

Guardiola no va a adelantar las elecciones si no dispone de sondeos que le garanticen la mayoría absoluta, a la que se aproxima pero aún no llega, y tampoco el PP de Feijóo parece apostar por esa estrategia; y Vox jugará sus bazas para tensar la cuerda y arrancar pequeñas victorias de cara a su electorado y obsesiones ideológicas, pero no se va revolver contra el PP porque los otros partidos no son una opción para ellos. Las cuentas del año próximo serán aún más expansivas, debido principalmente a las transferencias de Madrid, y eso permitirá negociar con más generosidad. La debilidad parlamentaria de Guardiola es más numérica que preocupante, pero eso no quiere decir que se vaya a repetir la calma chicha del primer año de legislatura.

Además, la presidenta de la Junta y del PP extremeño debe afrontar un asunto, el de la financiación autonómica, que requiere hacer política de la de verdad. No solo se trata, como siempre, de una negociación endiablada por todos los elementos que hay que encajar, dificultad multiplicada esta vez por el factor catalán. Se trata también de que será la prueba de fuego de cómo Guardiola mantiene el equilibrio entre respaldar lo que favorece o perjudica a Extremadura, o el apoyo a lo que favorece o perjudica al PP. Tanto ella, como ahora también Miguel Ángel Gallardo, intentan demostrar cada día que no son una mera sucursal de sus partidos en la región porque han detectado que eso da munición al rival y el electorado lo penaliza.

Barones del PP, como el andaluz Moreno Bonilla o el valenciano Mazón, ya se han mostrado proclives a marcar sus propias líneas de negociación al margen de las directrices generales del PP. Veremos las que sigue Guardiola, que de momento ha eludido conceder una foto de unidad regional al PSOE.