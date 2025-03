La sanidad, el nuevo reto

En fechas como estas, en las que agosto va tocando a su fin y septiembre asoma, la vuelta al cole suponía de forma habitual el ... mayor reto para la administración de turno. Y no es que no siga implicando un esfuerzo organizativo la puesta en marcha de cada curso, que siempre registrará sus incidencias, pero el descenso paulatino de escolares, sin que haya afectado, en cambio, al aumento de contrataciones de docentes, mejorando ratios y refuerzos, ha rebajado la presión social y aliviado mucho en los últimos años la intendencia educativa.

Por el contrario, este final de verano que encaramos no supondrá terminar con otra de las complicadas tareas organizativas que cada periodo estival nos pone a prueba como sociedad, y que es el correcto funcionamiento de centros de salud y hospitales, que deben compatibilizar su actividad intensa y continua con las vacaciones de los profesionales sanitarios.

Las complicaciones de la sanidad es un permanente punto y seguido, sobre todo en lo relativo a la escasez de médicos, que lejos de mitigarse puede verse agravada por la jubilación masiva de la llamada generación del 'baby boom'. La sanidad, la otra gran competencia además de la educación que tiene Extremadura, la que más recursos económicos absorbe, se agranda como reto y lo seguirá haciendo en el futuro como uno de los grandes desafíos a los que debe hacer frente la región.

Las cifras no invitan al optimismo. El actual sistema sanitario extremeño cuenta con 650 médicos de 62 o más años de edad, de los cuales más de 520 se enfrentarán a la jubilación de aquí a 2027. La situación es especialmente preocupante en la Atención Primaria, incapaz de encontrar médicos de familia que sostengan el nivel asistencial de un modo adecuado, sea o no verano. La posibilidad de alargar la vida laboral por parte de los médicos apenas ha supuesto hasta ahora un parche, mientras que las opciones de eliminar la nota de corte MIR, la llegada de extracomunitarios y otras medidas que se han puesto sobre la mesa han tenido hasta el momento un impacto pequeño para garantizar la presencia de especialistas.

Con todo, el mayor problema de Extremadura es que no es solamente su problema. La escasez de médicos es general de España, donde los 10.000 nuevos titulados disponibles no compensa la salida del sistema de 12.000, y es una realidad que se observa incluso fuera de nuestras fronteras. Quiere ello decir que el reto de contar con profesionales suficientes para seguir manteniendo una sanidad pública de calidad es de tal dimensión que puede que no basten los esfuerzos económicos y planes previstos por la administración regional si están orientados a ir solucionado el día a día y resolver apenas las coyunturas que surgen en nuestras zonas de salud. Simplemente porque en el mercado no existen los recursos humanos que se buscan, y cuando están disponibles encuentran más alicientes en otros territorios, sin que se trate solo de cuestiones salariales.

La sanidad extremeña debe hacer frente a un planteamiento más profundo que examine los problemas estructurales a los que se enfrenta, sin caer en la tentación del recurso fácil de arrojar la toalla y dejar así mayor campo de acción a la sanidad privada, que recibe con las puertas abiertas a los ciudadanos cansados de demoras en la pública.

No hay que caer en el absoluto pesimismo. Una nota característica de la sanidad española, y también de la extremeña en particular, es que es capaz de compatibilizar esta compleja realidad diaria con tratamientos de vanguardia, como el último avance conocido para evitar la caída del cabello en pacientes oncológicos. Es solo un ejemplo de que la capacidad de innovación y los niveles de formación de nuestros profesionales consiguen resultados y hace que merezca la pena toda la inversión que les pueda llegar.