Pasarela monclovita

En lo que va de año, y casi de memoria, por Extremadura han pasado ocho ministros y ministras (Alegría, Rodríguez, Bolaños, Montero, Llop, Planas, Sánchez ... y Morant), además del presidente del Gobierno en dos ocasiones, la última el pasado jueves. Mañana se espera a Calviño. Si tenemos en cuenta que Maroto y Darias, que también han venido en otras ocasiones, ya estaban a sus cosas (los ayuntamientos de Madrid y Las Palmas), y que cinco carteras están ocupadas por Unidas Podemos, se puede decir que Extremadura se ha convertido en una pasarela ministerial del PSOE y, sobre todo, que si existe de verdad algún 'efecto Sánchez', no parece que a los socialistas extremeños les preocupe demasiado de cara al 28-M.

No es menos cierto que ninguna de esas visitas han dejado verdadera huella, es decir, sabíamos lo mismo antes que después de sus venidas. Se han tratado de inauguraciones a futuro (menos el macromatadero y en el caso del Palacio de Justicia de Badajoz, sin rematar), actos de relleno en las agendas y mítines electorales con los que implicar a los cargos ministeriales. Si pensamos que en cinco comunidades autónomas no se celebran elecciones el 28-M, que Madrid y Murcia son del PP, Canarias y Baleares pillan más lejos y que Page y Lambán son incómodos en La Mancha y Aragón, pues no queda mucho mapa al que ir, y en este caso no penaliza las dificultades del transporte público.

Puede que sea algo solo circunstancial, pero otras veces nos hemos quejado de que por aquí no venía nadie, es decir, cabía colegir de esas ausencias que Extremadura no le importaba al Gobierno central de turno; así que, si lo vemos así, el PSOE puede decir que Moncloa está pendiente de nuestra región aunque las presencias ministeriales hayan sido hasta el momento más de fotografía que relevantes en el fondo. Y con Pedro Sánchez, ni eso, porque le preparan el escenario con escolares de figurantes y sirven sus imágenes sin posibilidad de acercarse y mucho menos de preguntar.

Compensa que se visualice que Moncloa está pendiente de la región; es peor el efecto del 'sólo sí es sí' o el incierto voto de los jóvenes

El otro día desconcertó además su empeño por hablar de Doñana en el palacio de congresos de Cáceres, a cuyas puertas un grupo de ciudadanos expresaba su rechazo a la mina de litio de Cáceres, claro está. No tiene nada de malo referirse en Extremadura a problemas de otros sitios (en este mismo espacio se ha hecho alusión a la cuestión del Parque Nacional) pues todo nos incumbe y afecta; lo peor es no hablar en Extremadura de Extremadura. Ni de esa mina, ni del tren, por ejemplo.

Hace mucho que pasó el tiempo en que cuando un político de Madrid venía por aquí procuraba aprenderse cuitas autóctonas para estar preparado y dar un esbozo de esperanza a esto o anunciar la mejora de aquello. Se habla de Doñana en Cáceres (y en Burgos el día antes) o de aquello que los asesores han detectado que puede dar rédito, ese tema en el que han observado una grieta por la que hacer daño al adversario. Son intervenciones inspiradas en el marketing político y el mensaje se repite de forma machacona allí donde cae la agenda del líder. Lo demás, se obvia. Conocemos los pozos ilegales que el PP quiere indultar, pero no cuándo estará finalizado el socavón de la N-523 o si se agilizará la alta velocidad.

El caso es que si el PP de Guardiola y Feijóo pensaba que hacían daño aludiendo cada rato a Sánchez como si el 28-M fuera una primera vuelta de las generales, la presencia continua del gabinete monclovita en la región descarta que a Fernández Vara le preocupe esa estrategia. Le compensa que el ciudadano visualice que los ministros tienen en sus respectivas agendas los proyectos que interesan a Extremadura. Más débil parece el flanco de Podemos y la ley del 'solo sí es sí' que tanto ha calado para mal en la opinión pública; y el voto de los jóvenes, siempre más predispuestos a votar por la novedad.