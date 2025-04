Mi amigo el censor

El PP tiene pendiente una urgente reflexión sobre por qué no puede acordar más que con Vox en este país. Desde la noche electoral del ... 23-J en la que los populares quedaron en estado de shock por un resultado inesperado, cada día se ha manifestado un poco más su soledad, apenas rota por ese amigo interesado en que se ha convertido el partido ultra que sabe cómo ir sacándole cosas a cambio. Le ha sacado hasta cuatro gobiernos autonómicos, el último el de Murcia, además de la Comunidad Valenciana, Aragón y el extremeño de Guardiola.

Todos los demás partidos le voltean la cara a los populares, y no siempre fue así. No lo hicieron durante mucho tiempo ni los nacionalistas vascos ni los catalanes, que han ido exprimiendo a todos los gobiernos de Moncloa; ni tampoco lo hizo el PSOE, que se abrió en canal expulsando a su propio secretario general, Pedro Sánchez, para dejarles gobernar como lista más votada en 2016. Pero lejos de que este pasado político aumentara la empatía de los populares hacia las otras fuerzas, contribuyó a la polarización de su discurso, cada vez más arrogante en la imposición de su visión de país. No se puede insultar al otro cada día (pues eso es llamar ilegítimo y okupa al presidente del Gobierno, o decir que la ley de vivienda se levanta sobre la ruinas del atentado de Hipercor porque la vote también Bildu), y un día poner cara de despistado y pedir que te apoyen por un sentido de Estado al que has contribuido a derribar. Hasta los dirigentes catalanes del PP creen que es demasiado cínico sentarse ahora con el partido de Puigdemont para obtener su apoyo.

Haría bien el PP de entregar ya esa cuchara de Moncloa y esforzarse en una reflexión para el futuro después de que el 23-J le haya mostrado que la idea sin matices que tienen de cómo es hoy España, a lo largo y ancho de todas las comunidades, no es la mayoritaria.

Como al PP nadie le junta, que es lo más doloroso que te pueden decir en cierta etapa de tu vida, acepta la cercanía de un Vox que es como ese amigo broncas que te va metiendo en problemas solo por el hecho de ir con él, pero al que no te atreves a dejar de lado para no acentuar tu propia soledad.

En el PP se impone una reflexión urgente acerca de por qué solo puede acordar con Vox

Y lo que le ocurre a Vox, y de paso al PP, es que se creen su propia caricatura. En Talayuela, ambos partidos, y Extremeñistas, que gobiernan el municipio desde las elecciones de mayo, han sentido la necesidad de censurar una obra de teatro que trata de abordar la violencia contra la mujer. Con toda su crudeza, como viene al caso. Han prohibido su representación, y abren de este modo una senda para que las manifestaciones artísticas no vayan más allá de las programaciones de los antiguos cines de verano: blancas y aptas para la inocencia de todos los públicos.

Entienden la cultura como evasión, no como denuncia ni crítica social, porque de lo que no se habla, no existe. A Vox no le gusta hablar de violencia machista, y los populares se lo consienten. ¿Qué será lo próximo?

El mismo empeño de involución en asuntos que le incomodan al partido ultra se produce en otros ámbitos como la movilidad y la contaminación, eliminando los carriles bicis que ya están en funcionamiento, como va a suceder en Navalmoral. Se refuerza la caricatura de los seguidores de Abascal de hombre que no sabe moverse sin su gran automóvil, cuando ni siquiera todos sus votantes son así.

Si esta es la realidad que empezamos a tener desde el comienzo en la región, de nada sirven los discursos de la presidenta Guardiola con su defensa de la cultura transgresora. Quedan en palabras vacías si luego no se ven correspondidas con los hechos, pero ni desde la Junta ni desde el PP se ha producido una desautorización de los responsables municipales de Talayuela.