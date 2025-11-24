El turno de oficio y la dignidad

Comenta Compartir

Es urgente y de justicia el reconocimiento inmediato de la labor de miles de profesionales que sostienen el servicio público del turno de oficio, mediante ... el cual ciento de miles de ciudadanos, sin recursos, acceden a la justicia gratuita. Con ello la oficina judicial ofrece cobertura universal. Cotización y retribución ya, es lo que se reclama. Motivo por el que se aprobó la proposición de ley en el Congreso para modificación de la Seguridad Social sobre mutualidades alternativas. El turno de oficio de los abogados y procuradores, con retribuciones precarias, sin cobertura laboral a efectos del cobro de una pensión de jubilación, es una rémora del pasado, cuando se denominaba 'justicia de pobres'. Hoy día miles de abogados y procuradores prestan ese servicio público invisible, de manera altruista, de madrugada, haciendo guardias, recibiendo y atendiendo llamadas a cualquier hora del día, sin derecho a que se les reconozca una pensión de jubilación, equiparable, cuando menos al Salario Mínimo Interprofesional, como a los demás trabajadores.

Parece mentira que miles de profesionales que dedican su vida a defender los derechos de los demás, se jubilen sin cobertura sanitaria, y lo que es imperdonable, cobrando pensiones de trescientos cincuenta euros, después de estar cuarenta años trabajando. No podemos resignarnos y debemos luchar hasta conseguir unas pensiones dignas. Hemos callado, toca levantarnos contra lo que es injusto a la luz de la razón. Los colegios profesionales de abogados y procuradores, los políticos, el Consejo General de la Abogacía y todos los profesionales de la Justicia a los que les mueva la conciencia, no pueden mirar a otro lado, pues corren el peligro de quedar en evidencia.

