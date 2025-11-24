HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE
Cartas al director

El turno de oficio y la dignidad

Óscar Alonso Badajoz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Es urgente y de justicia el reconocimiento inmediato de la labor de miles de profesionales que sostienen el servicio público del turno de oficio, mediante ... el cual ciento de miles de ciudadanos, sin recursos, acceden a la justicia gratuita. Con ello la oficina judicial ofrece cobertura universal. Cotización y retribución ya, es lo que se reclama. Motivo por el que se aprobó la proposición de ley en el Congreso para modificación de la Seguridad Social sobre mutualidades alternativas. El turno de oficio de los abogados y procuradores, con retribuciones precarias, sin cobertura laboral a efectos del cobro de una pensión de jubilación, es una rémora del pasado, cuando se denominaba 'justicia de pobres'. Hoy día miles de abogados y procuradores prestan ese servicio público invisible, de manera altruista, de madrugada, haciendo guardias, recibiendo y atendiendo llamadas a cualquier hora del día, sin derecho a que se les reconozca una pensión de jubilación, equiparable, cuando menos al Salario Mínimo Interprofesional, como a los demás trabajadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  2. 2

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  3. 3

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  4. 4 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  5. 5 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  6. 6 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  7. 7

    Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  8. 8 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  9. 9

    La mejor profesora de Física de Inglaterra es una pacense: «Interesar a los alumnos es fácil»
  10. 10

    «En Extremadura cada vez hay más personas que compran sin recurrir a financiación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El turno de oficio y la dignidad

El turno de oficio y la dignidad