Nombres y más nombres

Como buen jubilado, meticón, deseo participar en la controversia sobre el nombre con que se bautizará la unión de estas dos laboriosas ciudades (aplausos inconmensurables). En mi opinión, fundada en criterios geográficos y a la vez gramaticales, propongo que el nombre de la fusión de ... Villanueva con Don Benito podría ser Altavega del Guadiana. El río debe figurar por derecho propio, puesto que es la base de la prosperidad de la zona. Altavega es una palabra llana de cuatro sílabas con solo una sola sílaba inversa –Al y tres directas ta-ve-ga– que fonológicamente se complementan y suenan con una cadencia agradable; no aparecen ni la o, la i o la u, que podrían dar cierta estridencia al conjunto. En cuanto a la semántica de la palabra, tenemos la primera parte, «Alta», que no solo se refiere a una zona geográfica sino que aparte desprende connotaciones de enhiesta, importante, elevada, destinada a misiones superiores, eminente.... La parte «Vega» nos llevaría a pensar en abundancia, agua, fertilidad, laboriosidad, etc. La comunión semántica entre los dos vocablos haría que en un corto espacio de tiempo la unidad lingüística dejara de ser la mera unión de dos palabras, sino ser la referencia única a la ciudad que todos esperamos. La idea principal, que debe prevalecer, es que el nombre debe reflejar que la unión resultante es una sola unidad geográfica; sería un inmenso error que dejase traslucir siquiera un todo dual. Para ello incluso he evitado el uso del marcador de plural –«s»– a fin de que no haya la mínima oportunidad de pensar en dos módulos: Altavega es una única palabra, que representaría a una única ciudad. Ejemplos: «Eso se encuentra en Altavega», «Nos hemos trasladado a Altavega del Guadiana», «Altavega del Guadiana es un próspero municipio de Extremadura», «Las elecciones en Altavega transcurrieron con normalidad», «El hospital de Altavega del Guadiana es de referencia en tratamientos renales», «¿Iréis a la feria de Altavega?... «El CF Altavega asciende a 1ª División», «El poeta Z.B.G., natural de Altavega del Guadiana, recibió el premio de manos de la Reina». ¡Prueben a decir en voz alta estas frases!

