40 mujeres con talento, 40 historias

Eran pocas pero muy buenas. Sus pinturas desbordan talento. Lo pueden comprobar si acuden a la exposición 'Dibujantas', que estará en el Meiac de Badajoz ... hasta el 22 de febrero del próximo año y que recorre cien años de nuestra historia a través de la mirada de 40 magníficas ilustradoras. No conocía la obra de estas mujeres que destacaron en un mundo de hombres y sus diseños me entusiasmaron y emocionaron tanto que me animaron a conocer la apasionante historia que hay detrás de algunas de ellas. Fue todo un descubrimiento, como lo será para vosotros si decidís acercaros a conocer el trabajo de estas 40 valientes que apostaron por su vocación a pesar de que muchas de ellas tenían todo en contra, sobre todo a principios del pasado siglo.

La muestra está dividida en cuatro bloques, y al comienzo, entre las que abrieron camino, llaman la atención las obras que firma Madame Gironella (nacida en 1860), una ilustradora francesa muy preparada, formada en la parisina universidad de La Sorbona, que firmaba su trabajo con el apellido de su marido, lo que nos da una idea de lo relegadas que estaban las mujeres de su época. Se pueden admirar sus deliciosas escenas costumbristas en las que las mujeres aparecen riendo o sonriendo, desenfadadas, libres y disfrutonas, porque esta pintora fue una adelantada a su tiempo en la forma de mostrar a las mujeres, que ella situaba como protagonistas de sus obras y no en el segundo plano que ocupaban en la sociedad. Entre las modernas de los años 20 y 30 se encuentra María Rosa Bendala, una artista ecléctica y versátil que pintó figurines para revistas musicales, dibujos de moda, una colección de tarjetas postales de trajes regionales, tarjetas navideñas y hasta carteles electorales. Una todoterreno de la que se puede ver su ilustración 'Nati', que fue portada de la revista Blanco y Negro en 1934 y muestra a una bailaora de flamenco que destaca por la fuerza de su mirada y su poderío. Entre las ilustradoras que trataron de hacerse un hueco en la difícil posguerra despertó mi interés el trabajo de Elia Martínez-Fernández Torregrosa-Salazar, que firmaba con el seudónimo de Xelia, quien, además de pintar para algunos diarios, fue autora de cientos de portadas de novela rosa. Con trazos sencillos, pintaba con acuarela un tipo de mujer ideal que recuerda a las actrices de Hollywood de la época, guapísimas, con cintura de avispa y grandes ojos. Daba a sus dibujos un aire misterioso para animar a las lectoras a conocer la romántica historia que albergaban las novelas. La última parte de la exposición está dedicada a la llegada de los medios audiovisuales y digitales y la cierra Mar Ferrero (nacida en 1968), la más joven, que desarrolla su trabajo en un soporte totalmente diferente y se da a conocer a través de internet. Nada que ver con sus antecesoras. La ilustración ya es otro mundo. Diseña libros infantiles y actualiza los cuentos clásicos, con sensibilidad y sentido del humor, en los que los personajes dan su versión de los hechos. Estas 40 'dibujantas' han reflejado los cambios de la sociedad en el último siglo y el papel que han desempeñado las mujeres en ello. Las 130 obras de esta exposición son un hallazgo que nos puede servir de punto de partida para interesarnos por la obra de estas artistas que son parte de nuestra historia. Os están esperando.

