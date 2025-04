Comenta Compartir

Cada vez encontramos más felinos –felinas más bien– paseando sobre el asfalto y dándose un garbeo por las redes sociales. Este verano las calles se ... van a llenar de tigresas, que es lo más «in». Ya no son solo las más atrevidas las que se arriesgan a vestir 'animal print', sino que las discretas lo añaden a estilismos más sobrios para darles un toque de tendencia y personalidad con complementos como pañuelos (tengo tres en casa, dos aleopardados y uno de jirafas), bolsos (tres, dos de leopardo y uno de cebra), cinturones (solo uno de leopardo) o zapatos (cinco, tres de ellos 'aleopardados' y dos de serpiente). Otras, entre las que también me encuentro, incorporan alguna prenda a su estilismo combinándola con otras de colores neutros, y las hay que dan un paso más con sus garras y apuestan por un total look para no pasar inadvertidas (hasta ahora no me he lanzado a ponerme vestido, zapatos y bolso del mismo bicho).

El 'animal print' es tendencia en la moda desde hace ya algunos años, y aunque a ella se apuntan mujeres de todas las edades y de todos los tamaños, algunos como Paco, el exmarido de mi compañera Amparo, tienen la teoría –imagino que no avalada científicamente– de que «las mujeres a cierta edad se 'aleopardan'». ¿Quizás influya que en la retina de muchos (maduritos y de cierta edad también) esté aún grabada la imagen de Anne Bancroft dando vida a la madura señora Robinson vestida con prendas de estampado animal seduciendo a Dustin Hoffman, el jovencísimo Benjamín Braddock, en 'El graduado' mientras se escucha de fondo a Simon y Garfunkel? Lo cierto es que conforme pasan los años y nos volvemos más rubias para que se noten menos las canas, le vamos haciendo un hueco en nuestro armario a animales de todo pelaje, ya sean leopardos, tigres, cebras, jirafas... pero eso no quiere decir que seamos felinos al acecho. En los últimos años del siglo pasado lucir prendas con estampado animal se relacionaba con un estilo tirando a 'choni' y hortera, pero ahora las principales firmas de moda de alta costura lo incluyen en sus colecciones porque consideran que da un toque de sofisticación a los oufits, y las cadenas de ropa low cost lo versionan a precios asequibles. Es una tendencia eterna, ya Christian Dior utilizó por primera vez el estampado de leopardo en su colección primavera/verano de 1947 con un vestido que llamó 'Jungla' y otro de noche que bautizó como 'África'. Y si el influyente diseñador de moda, que algo sabía de esto, apostó por el animal print por algo sería... Mi sobrina Lucía, que tiene 13 años y ha pasado de los rosas, fucsias y morados que vestía hasta hace poco a los negros y colores lisos apagados que le gustan ahora, dice que a veces arriesgo demasiado con mis oufits, pero a pesar de ello no me atrevo a ponerme unos pantalones con print de leopardo que me compré en un arrebato de amor a primera vista y que se me pasó en cuanto me los probé de nuevo en casa. Yo no sé si me estaré 'aleopardando' con la edad –no lo creo porque solo tengo «...taitantos»–, pero me encantan las prendas con estampados animal print y cuando entro en las tiendas parece que me rugen desde las perchas y las estanterías y me atraen hacia ellas como un potente imán y, como el fashionismo es débil, al final acabo sucumbiendo a la tentación. Y veo que no soy la única, porque cada vez somos más las que estamos 'aleopardás' perdías.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión