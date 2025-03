Comenta Compartir

A veces no sabe una si creerse o no lo que parece sorprendente. Pero demasiadas cosas sorprendentes son ciertas. El 'New York Post' publicó que ... unos activistas noruegos habían pedido que la canción de Aretha Franklin 'A Natural Woman' fuera retirada de Apple Music y de Spotify por tener una letra ofensiva, por perpetuar estereotipos anti trans. Que no existe eso de «a natural woman». Y no saben del «mujer, mujer» de Aznar. Era una cosa satírica.

Pero es verdad verdadera que los museos británicos (incluido el propio Museo Británico) dejarán de usar el término 'momia' para hablar de 'restos momificados', incluyendo, cuando sea posible, el nombre de la persona a la que pertenecen. No es que la palabra momia sea incorrecta, pero estas personas buenas que dictan lo correcto dicen que tiene un efecto deshumanizador. Claro que sí, restos momificados es mucho más cariñoso. Los restos momificados de tu madre mucho mejor que la momia de tu madre.

