El ministro activista

Ser ministro de España es importante. O era importante. Antes creíamos que solo podían alcanzar esa alta condición las mejores mentes del país, pero hace ... ya tiempo que el cargo está devaluado. A ello están contribuyendo con ahínco políticos como Alberto Garzón, que no ha debido entender todavía qué significa representar y defender los intereses de todos los españoles.

Garzón no ha entendido que, siendo ministro de Consumo, no se puede dar una entrevista a un periódico británico y criticar en ella la carne que sale de las granjas intensivas que hay en muchas provincias españolas. Decir, como ha dicho, que es de mala calidad y que en esas instalaciones se maltrata a los animales. Si es así, mucho está tardando, como ministro de Consumo, en inspeccionar esas granjas, asegurarse de que se cumple la ley y, si no es así, obligar a que se haga. Que mande a la Guardia Civil a impedir ese supuesto maltrato, que él puede.

El argumento con el que se ha defendido de las críticas ha sido que en la entrevista él alaba la excelente ganadería extensiva que hay en España. Es cierto. Pero eso no borra la grave acusación que hace sobre un amplio sector de la ganadería española. La conclusión que sacará un consumidor inglés que lea esa entrevista es que buena parte de la carne española es de mala calidad. Y eso, se mire por donde se mire, es dañar a muchas empresas y a muchos trabajadores que viven de ella.

Garzón no se ha dado cuenta todavía, y parece que no está dispuesto a hacerlo, de que él no es un activista sino un ministro. No puede soltar sus opiniones sin más ni más y después quejarse de que los sectores afectados le critiquen.

Y si tiene la convicción de que hay que cerrar las macrogranjas porque estima que es mejor que todo el ganado sea extensivo, que proponga un plan desde el Gobierno para ello. Que lo defienda con datos. Tendría que empezar por analizar si es factible: si se puede mantener la misma producción en extensivo y al mismo precio, claro. Ya sabemos que el jamón ibérico y los huevos y el pollo de campo son mejores que los de granja, pero también conocemos la diferencia de precio. ¿Podríamos pagarlo todos?

A lo mejor lo que Garzón no sabe es que no hay bellotas en España para alimentar a todos los cerdos que producimos, ni pastos para todas las vacas. Convendría que antes de dar una entrevista a un medio extranjero leyera algo sobre la materia de su departamento, ese ministerio que le tocó en el reparto de carteras entre PSOE y Unidas Podemos.

El Gobierno ha tratado de salir del embrollo en que lo ha metido el ministro de Consumo arguyendo que sus opiniones son personales.

Ninguna opinión de un ministro es personal, salvo si dice que le gusta más la pintura de Goya que la de Velázquez. Cuando habla de asuntos de su responsabilidad, y parece que la producción de carne lo es, no hay opiniones personales que valgan. Es la palabra de un ministro, y por tanto del Gobierno de España. Y es una opinión irresponsable, por más que la ministra portavoz le haya querido quitar hierro.

Cuando un gobernante acaba creando más problemas de los que soluciona, como es el caso de Garzón, no solo es inútil, sino que se convierte en un peligro. Justo lo que no debe ser.