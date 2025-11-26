HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 25 de noviembre, en Extremadura?

No a la planta de biometano

Máximo Martín Corvillo

Granja De Torrehermosa

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Como hijos de nuestra tierra, la Campiña Sur, nos oponemos, junto con los vecinos de Granja de Torrehermosa, a la instalación de una planta de ... biometano en dicho municipio. Es un proyecto insalubre y contaminante. Este proyecto no viene a generar riqueza ni empleo, sino contaminación y malos olores. Pretende gestionar 145.000 toneladas de residuos orgánicos al año, muy por encima de lo que puede generar la zona, lo que obliga a importar residuos de otros territorios, con un importante impacto medioambiental y logístico. El funcionamiento rutinario de la planta puede tener unos efectos negativos sobre la salud de los vecinos. Dicho proyecto llevaría al aumento del tráfico pesado, emisiones de olores, posible contaminación de los suelos y las aguas, presión sobre los recursos naturales y un impacto directo en la fauna. Nos indignamos porque el mundo rural sea maltratado con este proyecto. Y pedimos a la Junta que no autorice el proyecto, atendiendo al principio de preocupación ambiental y respeto a la voluntad de la ciudadanía. Queremos un mundo rural vivo, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  2. 2

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  3. 3 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  4. 4

    El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento
  5. 5

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  6. 6 En un pueblo de Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  7. 7 Enfrentamiento entre asistentes y reproches de concejales en el pleno de Don Benito
  8. 8

    Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada
  9. 9 Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo
  10. 10

    María de la Luz Parro, profesora: «Hay una ola de negacionismo en las aulas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy No a la planta de biometano