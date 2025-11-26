No a la planta de biometano

Comenta Compartir

Como hijos de nuestra tierra, la Campiña Sur, nos oponemos, junto con los vecinos de Granja de Torrehermosa, a la instalación de una planta de ... biometano en dicho municipio. Es un proyecto insalubre y contaminante. Este proyecto no viene a generar riqueza ni empleo, sino contaminación y malos olores. Pretende gestionar 145.000 toneladas de residuos orgánicos al año, muy por encima de lo que puede generar la zona, lo que obliga a importar residuos de otros territorios, con un importante impacto medioambiental y logístico. El funcionamiento rutinario de la planta puede tener unos efectos negativos sobre la salud de los vecinos. Dicho proyecto llevaría al aumento del tráfico pesado, emisiones de olores, posible contaminación de los suelos y las aguas, presión sobre los recursos naturales y un impacto directo en la fauna. Nos indignamos porque el mundo rural sea maltratado con este proyecto. Y pedimos a la Junta que no autorice el proyecto, atendiendo al principio de preocupación ambiental y respeto a la voluntad de la ciudadanía. Queremos un mundo rural vivo, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Cartas al director