HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Máxima presión contra Putin

Ahora que Trump sanciona a las petroleras rusas, urge que Europa afine el sistema para dirigir a Ucrania los fondos congelados a Moscú

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Vladímir Putin recurre al manual de la Guerra Fría para responder a las sanciones de Estados Unidos contra Rosneft y Lukoil, las mayores compañías energéticas ... de su país. El autócrata ruso aparece de uniforme para resucitar la amenaza nuclear, ahora a cargo de un misil de crucero de 14.000 kilómetros de alcance. Una reacción de impotencia ante el castigo anunciado por Donald Trump, que al parecer se habría hartado de que las maniobras dilatorias del Kremlin para abordar el fin de la guerra en Ucrania ensombrecieran el papel de 'pacificador en jefe' que reclama después de la imperfecta tregua conseguida en Gaza. Las medidas contra las fuentes de ingresos que alimentan su maquinaria bélica representan un pinchazo, siquiera temporal, de la estrategia de seducción de Putin hacia la Administración Trump. El giro de guion del republicano da entrada a interlocutores tradicionalmente 'duros' con Rusia, como el secretario de Estado, Marco Rubio. El responsable del Tesoro, Scott Bessent, aparece igualmente como impulsor de las sanciones. Aunque también es el que permitió el acceso del 'consigliere' de Putin, Kirill Dmitriev, despachado de urgencia el fin de semana a Washington para renovar la propaganda favorable a preservar las relaciones bilaterales por encima de las atrocidades cotidianas contra los civiles ucranianos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  2. 2 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  3. 3 Sergio Llorente, electricista, advierte sobre el peligro de cubrir los cuadros eléctricos: «Estás creando una bomba en casa»
  4. 4 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  5. 5 Piden penas de entre diez y tres años de cárcel por explotar a extranjeros en labores agrícolas
  6. 6 Propietario de un local convertido en vivienda en Badajoz: «En menos de un mes estará en el mercado»
  7. 7

    El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial
  8. 8

    Hablan los autónomos extremeños: «Como esto siga así, tenemos los días contados»
  9. 9 La OCU alerta de nuevos casos de estafa: se están haciendo pasar por la Consejería de Sanidad
  10. 10 El SES trata de combatir una plaga de cucarachas en el Hospital de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Máxima presión contra Putin

Máxima presión contra Putin