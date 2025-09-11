HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 10 de septiembre, en Extremadura?
Varias personas protestan en la salida de la etapa 17 de la Vuelta. EFE

Como los peces

Protestar o callar ante lo que pasa en la Vuelta Ciclista nos pone a cada uno ante un anzuelo

Marta San Miguel

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:16

Saben esa sensación de querer decir algo y que la palabra no se concrete, que se te quede ahí, pegada en el cielo del cogote, ... con la boca medio abierta? Últimamente andamos así, boqueando como los peces, salvo porque ellos son silenciosos bajo el agua y nosotros verborreicos. Cuando veo las imágenes de la Vuelta Ciclista a España y escucho lo que dicen al respecto, soy incapaz de encontrar el término o la frase que describa lo que estamos viendo, que lo ordene y, por tanto, le dé sentido a la opinión que adoptas. Porque no sé ustedes, pero últimamente cada vez es más difícil coger postura si no es para dejarse llevar por la corriente. Y ya saben en qué nos convierte eso: en peces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida
  2. 2

    Denuncian al Ayuntamiento de Don Benito por un supuesto plagio
  3. 3 El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros Extremadura
  4. 4 Nuevas restricciones para fumadores: estos son los espacios donde ya no se podrá fumar
  5. 5 Grave una niña de 12 años tras una salida de vía en la A-5, a la altura de Almaraz
  6. 6

    Marcelino Ollé Sesé, nuevo director general de Comunicación de la Junta de Extremadura
  7. 7

    La Junta adjudica de forma directa las rutas de transporte escolar que han quedado desiertas
  8. 8 Estas son las rutas de transporte escolar en Extremadura que podrían verse afectadas
  9. 9 Seis meses de prisión y 12.000 euros de indemnización por vender a terceros clases online de una academia de informática de Cáceres
  10. 10 Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en una casa de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Como los peces

Como los peces