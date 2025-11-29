HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

José Vicente Arnelas
Tribuna

En defensa de la verdad, la justicia y la reparación

María Jesús San José

Consejera De Justicia Y Derechos Humanos Del Gobierno Vasco

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Podría hablar de Faustino Aguado, de Miguel Fuertes, de Manuel Guillén, de Antonio Monge o de Mariano Gutiérrez. De cómo fueron detenidos cuando la guerra ... ya había terminado y muchos de ellos creían que lo peor ya había pasado. De cómo fueron arrancados a la fuerza de sus pueblos, de sus familias, de la cercanía de sus seres más queridos. De cómo ninguno volvió jamás a Tomelloso, Mirandilla, Badajoz, Medellín o Argamasilla de Calatrava. De cómo fallecieron de hambre y frío en el penal franquista vizcaíno de Orduña tras un largo peregrinar por campos de concentración dispersos por toda España.

