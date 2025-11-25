HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 24 de noviembre, en Extremadura?

Sanidad herida, vocación sangrante

Marcos Conde Gallego

Estudiante De Segundo Curso Del Grado De Medicina Por La Universidad De Extremadura

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

A veces me doy cuenta de lo extraño que es hablar de las condiciones que enfrentan los médicos desde donde yo estoy: 2º de Medicina, ... sin haber hecho todavía una guardia de 24 horas, sin haber sentido en la piel el cansancio que describen los residentes, sin haber visto la madrugada desde la ventana de un hospital. Y aun así, algo dentro de mí se remueve. Aunque todavía no haya vivido ninguna de esas experiencias, ya empiezo a comprender el peso real de la vocación… y también su fragilidad.

