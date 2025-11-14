HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Agitar antes de leer

Mercado de todas las culturas

Marce Solís

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Con la suspensión del mercado de las Tres Culturas en Cáceres, la ciudad ha perdido su cita anual con la pseudohistoria de cartón piedra. La ... cancelación ha supuesto un vacío existencial desprovisto de jabones de glicerina con aroma a cereza, pizzas en hornos estilo food truck, espadas de Taiwán y hasta fundas para el móvil con escudos heráldicos, en un entorno kitsch con estandartes y banderas dignos de una serie de televisión de bajo presupuesto. Lo único real es el precio de los productos.

