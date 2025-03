Amateur es una palabra francesa que viene del latín «amator», que significa «persona que ama». ¿Puede haber definición más hermosa para este oficio de la ... cultura?

Personas que realizan actividades por placer, por pasión y por amor al arte. Gente que dedica su tiempo libre a entretener a los demás cargados de entusiasmo y con cero intereses económicos. La cultura amateur es esa herramienta que nos permite cultivar y desarrollar las capacidades creativas que todas las personas tenemos (todas).

De todas las disciplinas artísticas sin embargo es solo el teatro no profesional quien generalmente utiliza y se identifica con el adjetivo amateur. También hay música, pintura, literatura o cine amateur; pero solo el teatro con sus festivales, certámenes, muestras o concursos es el que suele llevar detrás la palabra amateur. Tampoco es habitual que grupos o artistas de las otras artes se autodefinan oficialmente como amateurs (aunque lo sean), excepto los teatreros. Se lo han tomado tan en serio y se lo han currado y organizando tan bien que a veces la única diferencia con los profesionales está en las oficinas de Hacienda. Artísticamente he visto obras e interpretaciones de aficionados a la altura de los más grandes del teatro. La libertad que da lo amateur sin la losa de lo comercial o la presión del mercado, les permite además poner en escena propuestas diferentes, arriesgadas, innovadoras o minoritarias sin mermar la calidad y el entretenimiento. Logrando esa capacidad de sorpresa que el espectador exigente agradece y el progreso de las artes necesita. Han logrado elevar el término para darle prestigio y valor. El teatro amateur es tan popular y tan respetado que casi se ha convertido en un género propio.

Estos días se han dado a conocer unos datos muy relevantes sobre la situación del teatro amateur en nuestro país. Por primera vez se ha realizado un gran estudio impulsado por el Ministerio de Cultura y financiado con fondos europeos con resultados y cifras significativas y positivas. Existen en el país mas de 2.500 grupos de teatro no profesional, con estructura de asociación o similar, por lo que el número es más alto ya que aquí no figuran los no asociados. Aproximadamente hay 50.000 personas detrás, entre técnicos y artistas, que llegan a realizar más de 26.000 representaciones anuales a las que asisten 4.000.000 de espectadores. Es la primera vez que se hace un estudio tan completo sobre este sector y su resultado viene a confirmar el alcance cultural que tiene en nuestro país esta forma de hacer teatro.

En Extremadura, hay casi 60 grupos oficiales registrados según la Federación de Teatro Amateur de Extremadura (Fatex), más los que no están federados. Además de su principal actividad, las representaciones teatrales, llevan a cabo festivales, cursos, seminarios, encuentros y concursos de textos teatrales o de fotografía. Pero una de las tareas más importantes que realizan, es sin duda dinamizar y mantener en muchos casos la actividad cultural, no solo teatral, en el mundo rural. Y lo hacen por amor, son amateurs.