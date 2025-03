Comenta Compartir

Hoy me he acordado de esa escena bíblica que tantas veces ha sido llevada al cine de Hollywood. Poncio Pilato, en cumplimiento de una tradición ... judía de la Pascua, ha de indultar a un reo por aclamación popular. Los dos reos que se disputan el indulto o la amnistía son Barrabás y Jesús de Nazaret. Fantaseo con que, en esta historia, Shakira es Jesús de Nazaret. ¿Y quién es Barrabás? Es ese hombre que con solo verlo ya te asustas, es el conspirador sombrío. Y allí está Poncio Pilato preguntando a los españoles: ¿a quién queréis que indulte por Pascua, a Puigdemont o a Shakira? Y el pueblo en masa aplaude a Barrabás e insulta y se mofa de Jesús de Nazaret. Lo que no me queda claro es quién puede ser en esta fábula Poncio Pilato, tal vez Poncio Pilato seamos todos los españoles y las españolas.

Si Shakira hubiera tenido siete diputados mañana mismo se retiraban todos los cargos que contra ella tiene Hacienda. En vez de cantar, Shakira tendría que haber fundado un partido político y presentarse en las Cortes con siete diputados. Shakira ha creado mil veces más riqueza económica en España que todos los funcionarios y ministerios y delegaciones de Hacienda que la persiguen sin cesar. Da la impresión de que Hacienda va más allá de quererle cobrar a Shakira la supuesta deuda, da la impresión de que Hacienda quiere arruinarla y desacreditarla moralmente. Pero quién demonios va a crear entonces riqueza en España: ¿los inspectores fiscales? ¿Cuántos puestos de trabajo sabe crear un inspector de Hacienda? Pues el que va a salir sin perder un euro de su bolsillo va a ser Barrabás. ¿Cuántos puestos de trabajo sabrá crear Barrabás con su amnistía? Cualquiera que sepa crear riqueza en España se acabará marchando a países con una fiscalidad que no tenga motivaciones políticas. Soltad a Barrabás, grita el pueblo enfurecido. Pero si Barrabás no sabe cantar ni bailar, grito yo, y encima es un prófugo de la justicia. Pues nada. Barrabás sale amnistiado y a la pobre Shakira la veremos medio arruinada y sobre todo asqueada. Se marchará de España o de lo que Barrabás haga con España, que esto también será muy divertido de ver. Imagino que lo primero que hará Barrabás será arruinarnos con unas cuantas docenas de relatores internacionales. La pobre Shakira va a cargar con una justicia que es todo menos ciega, no solo por Barrabás, sino también por el mismísimo Julio César, que se puso morado de ganar dinero con los trenes árabes. ¿Qué quién es Julio Cesar? Que lo adivine el lector.

