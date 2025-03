¿Pero quién ha ganado?

Ante la imposibilidad de saber quién ha ganado las elecciones, lo mejor es irse de veraneo, pero para irte de veraneo, aunque solo sea una ... semana, necesitas unos dos mil o tres mil euros. Una habitación en un hotel de playa nacional para dos personas en agosto no lo bajas de mil quinientos euros. Luego ya está el problema de qué te vas a encontrar en ese hotel, lo cutre que sea la habitación, las vistas laterales al mar (es decir, un palmo de mar) y lo estomagante que sea el bufet libre.

En España si no paseas a la orilla del Mediterráneo no estás de vacaciones. Y este verano es muy especial, porque para olvidar la demoniaca pregunta de quién ha ganado las elecciones lo mejor es que te gastes no mil quinientos euros en un pobretón hotel de tres estrellas sino que te reserves uno de cinco con vistas al Mediterráneo, cuesta el doble, o sea tres mil euros, pero como en vez de una semana, y otra vez para olvidar la dichosa pregunta, necesitarás dos semanas, la cosa te estará en unos cinco mil euros el hotel. Con eso ya comienza el olvido.

Lo siguiente es comer en restaurantes de los de reservar con mucha antelación, ya estás tardando con la reserva, pon a doscientos euros dos personas, porque querrás comerte una lubina salvaje o unas gambas de Huelva, y luego necesitas alquilar un coche, y no te vale cualquier coche, porque quieres moverte por la costa como dios manda, y te alquilas un Porsche descapotable, y justo en ese instante yo creo que ya entrarás en el olvido profundo de la maldita pregunta. Es lo que tiene el placer y el dinero y el lujo, que te hacen olvidarlo todo, por eso son las grandes drogas de este tiempo.

Los pobres solíamos tener una droga más barata, que nos venía muy bien, y que yo la sigo recomendando, esa droga se llama 'el amor'. Sí, enamorarse es lo más económico que hay. Con el amor encima no hace falta ni irse de vacaciones. Te puedes quedar en tu casa de periferia obrera y ahorrarte las dos semanas del 'resort' de lujo por el que te iban a pedir seis mil euros (cinco mil es quedarse corto).

Tu cama de todos los días es cama extraordinaria y 'luxury' si estás enamorado o enamorada. Tu Renault Twingo se convierte en un Lambo. Tu terraza que da al patio de tus vecinos, el sitio ideal para ver las estrellas como si estuvieras en mitad del desierto de Gobi, cogiendo la mano de tu enamorado o enamorada. Y entonces el asunto ese de quién ha ganado las elecciones suena a hechos ocurridos en la Edad Media.