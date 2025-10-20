Comenta Compartir

Hay misterios y misterios dolorosos. Dias pasados decidí ir a uno de esos pueblos de Cáceres, que te acercan a la gloria terrena, y por ... una horas te abandonas a la holganza con solo mirar a tu alrededor. Iba yo así de ilusionado, hasta que con mi hijo entramos en la carretera que une Cáceres con Badajoz y comienzo a darme cuenta que voy botando como una pelota de goma, y no paro de leer 'carretera en mal estado', a lo largo del camino, y así hasta llegar a Cáceres que, sin ninguna señal, comienzas a deambular en busca de la dirección deseada.

Se observa que al mismo tiempo, y al parecer con cierta desgana que están doblando el principio de los que serán los trece primeros quilómetros. Esta carretera, tiene una historia misteriosa y oculta. En el 1945 era de tierra. ¡De tierra.! O sea Badajoz y Cáceres desde un principio estaban condenadas a desconocerse. Fue Adolfo Suarez, tras las elecciones de 1977 y cuando no tenía un duro el estado, que se construyó en serio. Los distintos gobiernos autonómicos han pasado de este compromiso y solo queda la esperanza que Fernández Vara desde el cielo se comprometa. Este abandono es un misterio doloroso y al parecer va a seguir así. Otro misterio, este muy misterioso, son los peinados de Feijóo. ¿Se coge los rizos,? ¿ Es una peluca heredada de rey francés Luis XIV.? La palidez del rostro sumados a unos ojos sufridores, le dan un aire de abuelita enternecedora. Todo lo contrario a los gestos de Abascal de flecha y pelayo, del de Vox. Hay varios misterios mas, uno ¿a donde va a huir, Abalos,?, por favor que no falten la putas, y después, los diretes de Mar Flores y la hija de Terelu. Es un sin vivir.

