Ernest Lluch en Extremadura no saldría en una carta en el diario HOY, si no fuera porque con estas letras quiero recordar a un amigo ... que fue asesinado por ETA un 21 de diciembre de un año del que no quiero acordarme. Ernest fue mi profesor de Política Económica I en la universidad. Ernest terminó la carrera jovencísimo y, en poco tiempo, destacó como un político fundamental. Si no fuera porque unos asesinos lo mataron e interrumpieron su futuro, sin lugar a dudas, se hubiera convertido en un valor excepcional del partido socialista, camino, por su juventud, de convertirse en presidente del Gobierno y evitar las sucesivas sucesiones de Felipe González que han llevado al partido donde está ahora, en manos de un exjugador de baloncesto. Lluch fue el padre de la sanidad universal para España pero es que, además, su sabiduría era profunda y sobre todo estudiosa. Lluch estuvo en Badajoz una semana invitado por la Diputación en la etapa de Julio Cienfuegos, en el Seminario Bravo Murillo, promovido por Pedraja, Joaquín Suárez y quien firma esta carta. En ese seminario, Lluch nos enseñó el camino del desarrollo económico con varias ideas que él, como valenciano que era, promovió allí con algunas ideas fáciles de promover. Fue nombrado ministro y se creó la sanidad universalque ha dado años de avance en la mediciona de una forma clara. Me hizo siempre, un honor inmerecido, incluso citándome en reuniones profesionales. Nunca olvidaré el día que asistió al estreno de 'Juana del Amor Hermoso' y me dijo: «Maqueto, yo no podía faltar». Te recordaremos siempre, Ernest.

Cartas al director