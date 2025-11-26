HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 25 de noviembre, en Extremadura?
CARTAS AL DIRECTOR

Ernest Lluch

Manuel Martínez Mediero

Badajoz

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Ernest Lluch en Extremadura no saldría en una carta en el diario HOY, si no fuera porque con estas letras quiero recordar a un amigo ... que fue asesinado por ETA un 21 de diciembre de un año del que no quiero acordarme. Ernest fue mi profesor de Política Económica I en la universidad. Ernest terminó la carrera jovencísimo y, en poco tiempo, destacó como un político fundamental. Si no fuera porque unos asesinos lo mataron e interrumpieron su futuro, sin lugar a dudas, se hubiera convertido en un valor excepcional del partido socialista, camino, por su juventud, de convertirse en presidente del Gobierno y evitar las sucesivas sucesiones de Felipe González que han llevado al partido donde está ahora, en manos de un exjugador de baloncesto. Lluch fue el padre de la sanidad universal para España pero es que, además, su sabiduría era profunda y sobre todo estudiosa. Lluch estuvo en Badajoz una semana invitado por la Diputación en la etapa de Julio Cienfuegos, en el Seminario Bravo Murillo, promovido por Pedraja, Joaquín Suárez y quien firma esta carta. En ese seminario, Lluch nos enseñó el camino del desarrollo económico con varias ideas que él, como valenciano que era, promovió allí con algunas ideas fáciles de promover. Fue nombrado ministro y se creó la sanidad universalque ha dado años de avance en la mediciona de una forma clara. Me hizo siempre, un honor inmerecido, incluso citándome en reuniones profesionales. Nunca olvidaré el día que asistió al estreno de 'Juana del Amor Hermoso' y me dijo: «Maqueto, yo no podía faltar». Te recordaremos siempre, Ernest.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  2. 2

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  3. 3 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  4. 4

    El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento
  5. 5

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  6. 6 En un pueblo de Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  7. 7 Enfrentamiento entre asistentes y reproches de concejales en el pleno de Don Benito
  8. 8

    Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada
  9. 9 Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo
  10. 10

    María de la Luz Parro, profesora: «Hay una ola de negacionismo en las aulas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ernest Lluch