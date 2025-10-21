HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Concordia

Manuel Martínez Mediero

Badajoz

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En mi calle, esta ley de la concordia ha caído como un jarro de agua fría. Mi vecina ha sido la primera alarmada. De vez ... en cuando nos pedíamos un huevo, o un poco de perejil, y la pobre está alarmada. No te importará que te los siga pidiendo. Se me saltaron las lágrimas. No te preocupes, yo te sigo considerando con toda la concordia del mundo. No llores, son cosas de los políticos que como se llevan tan mal nos quieren hacer creer lo contrario. Mi perro está furioso. ¿Y ahora cómo ladro? Tiene toda la razón del mundo. No sabe como ladrar. Tu no te preocupes. Todavía no eres víctima, que es la ley que los trae de coronilla, tienen mala conciencia. ¿ Y por qué no una ley contra las danas? O una contra las mamografías... ¿Por qué? ¿Y una ley a favor del fútbol que se lo quieren llevar a Miami? Si Fernández Vara levantara la cabeza diría una de sus frases: la Concordia es la Concordia, y no esta concordia mala que nos quieren obligar. Odio la Concordia por ley. No sé qué coño es.

