Comenta Compartir

En mi calle, esta ley de la concordia ha caído como un jarro de agua fría. Mi vecina ha sido la primera alarmada. De vez ... en cuando nos pedíamos un huevo, o un poco de perejil, y la pobre está alarmada. No te importará que te los siga pidiendo. Se me saltaron las lágrimas. No te preocupes, yo te sigo considerando con toda la concordia del mundo. No llores, son cosas de los políticos que como se llevan tan mal nos quieren hacer creer lo contrario. Mi perro está furioso. ¿Y ahora cómo ladro? Tiene toda la razón del mundo. No sabe como ladrar. Tu no te preocupes. Todavía no eres víctima, que es la ley que los trae de coronilla, tienen mala conciencia. ¿ Y por qué no una ley contra las danas? O una contra las mamografías... ¿Por qué? ¿Y una ley a favor del fútbol que se lo quieren llevar a Miami? Si Fernández Vara levantara la cabeza diría una de sus frases: la Concordia es la Concordia, y no esta concordia mala que nos quieren obligar. Odio la Concordia por ley. No sé qué coño es.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director