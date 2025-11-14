Andar para atrás
Manuel Martínez Mediero Badajoz
Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00
En las distintas opciones que nos ofrecen las distintas televisiones en nuestro país, First Date, sin lugar a dudas, tiene seguidores que están por encima ... de la media intelectual del conjunto nacional por la frescura, la espontaneidad de los actores que le dan vida, que somos todos nosotros. Unos reconociéndonos en ellos, otros rechazando de plano la película viviente que se nos ofrece sin tapujos, llegándonos hasta los huesos las ilusiones y los dramas que se esconden en sus vidas. No es cuestión de profundizar en esta carta en nada, porque soy de poco profundizar, recordando al maestro extremeño Rodríguez Moñino, que decía y repetía que él no había profundizado en nada. Pero hay veces que esos personajes que nos sorprenden en ese programa de la tele, no sé si para reírse de todos nosotros, pero es inquietante que una mujer que iba dispuesta a encontrar pareja, cuando le preguntaron qué era lo que más le gustaba hacer, sin remilgos contestó: andar para atrás. Y mira por donde yo miré para atrás y observé que no solo España andaba para atrás, sino también una nación como Estados Unidos. A partir de ahí elijan ustedes una nación a voleo. Estamos andando para atrás. Miren bien y lo verán mas claro. No hace falta que tiren de Inteligencia Artificial.
