HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Revolución de las margaritas

Manuel Gonzalez Holguin

Badajoz

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Podría ser el nombre de la Revolución que se merece esta camada de seres arrogantes que tenemos por dirigentes y cuya única finalidad en esta ... vida, parece ser, es quedar por encima del contrario esgrimiendo tantas artimañas como sea posible. Mientras tanto, el ciudadano permanece en su parcelita, observando y esperando que la vida mejore más allá de las insustanciales palabras que vocean ineficaces políticos faltos de preparación, simples lectores de dictados. Sí, creo que se podría llamar la revolución de las margaritas. Estas flores, símbolo de pureza y de nuevos comienzos, representarían la renovación del entramado que nos ahoga a base de corrupción. Tantos unos como otros, como los de más allá o más acá, no son leales a lo que han jurado o prometido. Se están escaqueando a diario de sus obligaciones, cuyas raíces fundamentales afloran desde la lucha y el trabajo por los demás (una especie de monjes que se dedicaran a la pugna et opus ad alios). Pero tienen poco de frailes y han entendido, además, que es por ellos mismos por quien deben batallar, persiguiendo sus ambiciosas carreras políticas. Necesitan un escarmiento, un azote democrático en ese culo tan acostumbrado a una poltrona que les absorbe cual agujero negro. El pueblo es el soberano, ellos al fin y al cabo ocupan temporalmente un puesto que, en muchas ocasiones, les quema por su falta de madurez, de preparación y exceso de hipocresía. Tanto derecha como izquierda no deben estar orgullosos de nada, en todo caso, de más bien poco. Ellos tienen cogida la empuñadura de la sartén y parece que no pudiésemos hacer nada, pero seguro que en un país como el nuestro debe haber ciudadanos valientes y válidos que franqueen este nuevo muro de las lamentaciones, tras el cual se esconden los mundos de yupi, aquellos donde viven estos seres casposos y lamentables que cobran como si ejerciesen la que antes era la noble labor de la política. Plantemos margaritas en todas las ciudades hasta que inunden sus despachos faltos de ventilación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible»
  2. 2

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  3. 3 Trasladan a Madrid a las dos personas con heridas «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
  4. 4 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  5. 5

    Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán
  6. 6 Un incendio calcina parte de un piso en San Roque
  7. 7 Feijóo en Extremadura: del mitin en Don Benito al partido de Copa del Rey en Almendralejo
  8. 8 La Junta Electoral Central ordena abrir dos expedientes sancionadores a Guardiola
  9. 9

    El policía nacional herido en Aldea Moret evitó «una agresión mortal» a otro agente de paisano, según Jupol
  10. 10 Previsión de la Aemet: ¿qué tiempo hará este puente de diciembre en Extremadura?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Revolución de las margaritas