El pasado fin de semana se celebró el festival de la canción europea Eurovisión. Debo decir, en honor a la verdad, que no lo vi. ... Ante todo tenía mejores cosas que hacer o que ver, porque siempre me ha parecido o bien una payasada o bien un panfleto político, recordad a Chiquilicuatre o Kalush Orchestra de Ucrania como muestras respectivas de cada una de las categorías. Lo he hecho a posteriori, después del ruido generado.

Siempre me he preguntado qué pinta Israel en esa quedada musical europea y si la UER lo invita, ¿por qué no invita a Palestina? Supongo que será porque ni la mitad de los países europeos lo reconocen como país pero, al igual que se expulsó a Rusia por la invasión de Ucrania, debería haber sido expulsado Israel por el genocidio de facto de más de 50.000 civiles, la mayoría de ellos niños. Resulta que los comentaristas españoles, aún a sabiendas de la prohibición expresa existente sobre manifestaciones de tipo político y bajo la amenaza de sanción por parte de la UER, soltaron una frase que ha generado mucha polémica: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina». Fue un poco imitando a la televisión belga, que no emitió esa canción y puso un mensaje de apoyo a Palestina. En este país llamado España, estar en contra de la masacre que cada día, sistemáticamente, hace ya 20 meses, inflige Israel a Palestina es sinónimo de militar en la izquierda. La derecha apoya a Israel y por eso su lideresa tilda de «numerito» la frase de los comentaristas, pasándose por debajo de sus enaguas la muerte de decenas de miles de niños, enseñando la medida de la sensibilidad que tiene, o sea, ninguna. Otra muestra es, en la cuenta oficial del principal partido de la oposición, la aparición de una foto de Melody con Pedro Sánchez y el pie de foto que dice «No es tu culpa, Melody. Tú lo hiciste muy bien, pero...». Pues bien, después de toda esta controversia, el televoto español otorga 12 puntos a Israel, al igual que el de otros países contrarios a la participación de Israel. El poder, económico y fáctico hacen que se compren unos 'bots' indios que voten 20 veces por persona. A partir de aquí, el festival ya no es ni será nunca más musical, estamos perdiendo una batalla cultural que nos ha costado años y sudores consolidarla y que, gracias a estas lindezas, vemos como se desvanece sin anestesia y con una sonrisa en la boca de los sectarios, de los aliados como Azerbaiyán, que otorgó la máxima puntuación, y la corte de vasallos, que fueron un poco más disimulados. Hubo pitidos y abucheos durante la actuación de Israel pero fueron tapados por la UER con aplausos enlatados, lo cual los hace cómplices del amaño de la libertad de expresión, de la humillación y la prepotencia, la UER debería dimitir y RTVE no presentarse el año que viene. Pero es más cómodo mirar a otro lado. Permanecer en silencio.

