HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 22 de octubre, en Extremadura?
LOS JUEVES AL SUR

No queremos reyes

Mané Montes

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Aveces la incapacidad humana me sigue sorprendiendo. Yo ya tengo mis años y podría decir que soy casi inmune al espanto, pero compruebo que no ... y que aún me deben de faltar un par de vacunas para la inmunidad total.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  2. 2 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  3. 3 Tropieza con un parterre lleno de cemento en la Plaza de España de Badajoz
  4. 4

    El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo
  5. 5 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  6. 6 Descubren en Alburquerque cuatro nuevos abrigos con pinturas rupestres calcolíticas
  7. 7 La Policía busca al conductor que atropelló a un ciclista en Badajoz
  8. 8 Ángel Calle, hijo predilecto de Villafranca de los Barros
  9. 9

    Vecinos de pisos sociales del barrio cacereño de la Mejostilla reclaman el arreglo de los bloques
  10. 10 Así se ve desde Extremadura el brillante cometa Lemmon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy No queremos reyes

No queremos reyes