Más universales concretos

La expresión universal concreto, y la paradoja aparente que encierra, no son dos recién llegados al campo del pensamiento. Bajo ese mismo título -'The Concrete ... Universal'-, publicó en el año 1947 el profesor y crítico estadounidense W. K. Wimsatt un ensayo que después incluiría en 'The Verbal Icon' –Kentucky University Press, 1954–. En él, y a propósito de la obra poética, meditaba Wimsatt sobre cómo en un gran personaje o en una metáfora lograda se producía tal condensación de complejidad, fruto de la madurez del poeta y su dominio de la retórica –más alguna intuición excepcional, en la línea de lo ya apuntado por Plotino–, que provocaba que esa expresión, tan rotundamente individual que no permitía imaginarle alternativa, funcionara como una proyección persuasiva de significados universales.

Lo que Wimsatt captó y formuló respecto del arte literario, lo extiende Javier Gomá Lanzón en 'Universal concreto' al terreno de la filosofía. Lo hace en sus vertientes ontológica y pragmática –o metafísica y ética–, para indagar en el ser y el deber ser de los entes que más nos conciernen –los personales, los seres humanos– con la herramienta de la ejemplaridad. Sobre ella lleva reflexionando desde hace años, y fruto de ese empeño era ya su memorable 'Tetralogía de la ejemplaridad', pero en este libro Gomá ha dado un paso más, de una ambición admirable: ha formulado un sistema filosófico original, sintetizándolo con una escritura clara pero a la vez literaria que cumple con la exigencia que al poeta le plantea la aproximación crítica de Wimsatt. Si este no es un libro para todos los públicos, no será por la pretensión elitista de su autor, sino porque entre nosotros la formación, y en especial la filosófica, deja mucho que desear. Busca el filósofo –porque Gomá lo es, aunque a la vez instruya al lector– expresar sus ideas en un lenguaje natural, asequible a todo el mundo, sin más pertrechos que una noción básica de la historia de la filosofía. No hay sitio aquí para glosar cuanto contiene. Baste decir que, sin ignorar las sombras del mundo y de la existencia, es un texto luminoso y esperanzador. Lo resume este imperativo de su 'Pragmática': «Obra de tal manera que tu comportamiento sea generalizable en tu círculo de influencia y desencadene en su interior un impacto civilizatorio». Nos hacen falta más universales concretos como este. La individualidad, así forjada, es el premio: el que espera, dice Gomá, a quien «envejece atravesando con plena conciencia» el camino de la vida.

