La más negra novela

Confiamos en nuestros soldados para ver si se les ocurría cómo reconstruir dos países musulmanes destrozados, y para que lo hicieran bajo los disparos de ... los locales enfurecidos». La cita es del general estadounidense Daniel P. Bolger, tomada de su libro 'Why we lost' -o lo que es lo mismo, 'Por qué perdimos'-, un descarnado análisis en primera persona de los motivos por los que la estrategia de su país fracasó tanto en Afganistán como en Irak. Según él, consistió en poco más que en mantener la presión y perder gente en la vana esperanza de que de algún modo algo mejoraría. Y aunque no les escatima las culpas a los políticos que los dirigieron, afronta su propia responsabilidad sin buscar excusas: sostiene que esa era la guerra que los generales de su generación podían perder. «Y la perdimos», concluye.

En este 2023 en el que se cumple el veinte aniversario de la invasión de Irak, en estos días en que se recuerda el primer y más grave resultado fatídico para España de aquella estrategia -la muerte de un agente del CNI en Bagdad y otros siete en una emboscada en Latifiya-, resulta perturbadora la lectura de un libro publicado en 2018 en Estados Unidos y recién traducido en Méjico al español. Se titula 'Bagdad noir' y es una antología de ficción criminal escrita por autores iraquíes contemporáneos. Hay también relatos firmados por un iraní o un estadounidense, pero ambos han vivido en la ciudad sobre la que escriben. Hay un relato situado en la época de Sadam, el de la iraquí Layla Qasrani, que nos acerca al horror de la represión bajo el régimen del Baaz: un disidente que planea escapar del país se encuentra con su mujer asesinada a hachazos; el crimen se lo adjudican a otro opositor al que la único testigo de los hechos reconoce como autor bajo amenaza de la policía secreta, y al que seguidamente ejecutan. En otras narraciones se nos muestra la Bagdad posterior a la invasión angloestadounidense: una ciudad sin ley donde las mafias y las milicias armadas -que a veces se confunden- aterrorizan a la ciudadanía indefensa. Así se ve en las historias que aportan el iraquí Nassif Falak y el iraní Salar Abdoh. Este último desliza la más demoledora caracterización del Irak postSadam: «un orinal destinado a bombear petróleo». Y más inquietante aún es el cuadro que pinta el periodista y exmilitar estadounidense Roy Scranton. En su narración, un compatriota suyo hace de enlace entre la mafia de Bagdad y un jefe del Dáesh en Mosul. Eso sí que es una novela negra y no las que acostumbramos a leer por estos pagos.

