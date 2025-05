Museos. Nos falta algo

Hace casi medio siglo que el Consejo Internacional de Museos (ICOM) decidió señalar el 18 de mayo como Día Internacional de los Museos, en apoyo ... a las campañas de divulgación para dar a conocer el papel que los museos desarrollan en la sociedad. Los elementos que pueden dar contenido a un museo y las actividades que en él pueden proponerse son muy diversas y de naturaleza tan diferentes que no es fácil caracterizarlos. Solamente en Badajoz tenemos el Museo Arqueológico Provincial, Museo Provincial de Bellas Artes (MUBA), Museo de la Ciudad 'Luis de Morales', Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac), Museo Catedralicio, Museo de la Veterinaria de Badajoz (Muvet) y el Museo del Carnaval.

El ICOM nos invita este año a reflexionar sobre 'El futuro de los museos en comunidades en constante cambio', lo que nos llevaría a debatir sobre el contenido y objetivos de los museos, el tipo de interacción de los visitantes con los materiales expuestos y otras muchas cuestiones que están siempre en revisión porque la sociedad cambia y las necesidades y gustos de los ciudadanos también. Justifican el lema porque asumen que «los museos tienen que adaptarse y contribuir a un mundo que experimenta profundos cambios sociales, tecnológicos y medioambientales».

Leyendo la lista de los museos en Badajoz y el lema escogido me viene a la mente que uno de los factores fundamentales generadores de cambio en las comunidades tiene que ver con la ciencia y la técnica por el importante papel que han tenido y siguen teniendo en el desarrollo de la sociedad. Su influencia se evidencia al hablar de la Inteligencia Artificial y del uso de las tecnologías, al debatir sobre las energías renovables y el mantenimiento o no de las nucleares o de las consecuencias del cambio climático, al recordar los algoritmos y el uso de los modelos matemáticos durante el periodo de pandemia o en el control de las redes, etc. Son tantos que es imposible no mirar a nuestro alrededor sin visualizar situaciones o contextos que han evolucionado por aplicación de algunos conocimientos científicos. Da igual si nos fijamos en amplios temas como la agricultura, el progreso urbano o el transporte como en cosas más cercanas como la vestimenta, la comida o el deporte.

Hace poco más de un año que creamos la Fundación Museo Extremeño para la Ciencia y la Tecnología (MECyT) con el objetivo de «promover, difundir, educar y colaborar en los procesos y actividades de incremento de la cultura científica, necesarios para el desarrollo de la sociedad en el siglo XXI, especialmente entre la infancia y la juventud». En ello venimos trabajando a la espera de que el Ayuntamiento de Badajoz nos acondicione parte del lateral del Teatro López de Ayala como aprobó hace más de un año y nos tiene prometido. Confiamos en verlo y ocuparlo pronto.

Solo en lo que llevamos de este año 2025 hemos programado unas 15 actividades diferentes entre exposiciones, conferencias, juegos para escolares, etc. con el objetivo de potenciar la educación y la divulgación científica de una manera fácil y amena. A modo de ejemplo, en este mes estamos desarrollando un ciclo de conferencias y una exposición sobre Educación, Ciencia y Tecnología en Cajalmendralejo. Cabe recordar una de las actividades que promovimos para la celebración del V Centenario de las Juntas de Badajoz y Elvas en 1524 como fue la exposición «Los mapas y la primera vuelta al mundo. El viaje de Magallanes y Elcano». Esta muestra y las conferencias correspondientes fueron organizadas por el Centro de Estudios Extrememos, dependiente de la Diputación Provincial de Badajoz acogiendo a más de 2.000 visitantes, lo que muestra el buen hacer de los organizadores y la magnífica acogida que un evento de carácter científico e histórico puede tener en la ciudad. Esto hace que solo en este 2025 unas 3.000 personas han participado en alguna de las actividades que hemos organizado o promovido.Son muchas y que si tuviéramos un espacio propio que identificara al MECyT, el número de participantes aumentaría considerablemente.

A este respecto, quisiera recordar el lugar preeminente que ocupan los museos de ciencias en los rankings sobre visitantes, independientemente del tamaño de la población que los acoja. Señalar, además, que Badajoz se sitúa en un área con una gran población escolar en un radio de 150 kilómetros lo que señalaría su importancia por el papel en la enseñanza no reglada y sería una referencia más para el turismo. Finalmente, los cálculos reflejados en algunas memorias económicas señalan que la reversión a la ciudad es de 4 euros por cada euro invertido en un museo de ciencias.

Si ha llegado hasta aquí entenderá qué es lo que nos falta. Felicidades a los museos extremeños.