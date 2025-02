Lo de Lastra

Comenta Compartir

Hace poco vi a Adriana Lastra en persona. De lejos me pregunté si era Lastra o Ana Iris. Se dan un aire. De cerca era Lastra. Pero no estaba para sus labores, ya saben, sus disparates sectarios. Para eso deja comparecencias y mítines. En el ... de Arcos de la Frontera del lunes soltó lo de que hay que votar al PSOE el domingo para no tener que salir a la calle el lunes. Tampoco es para tanto (siendo Lastra), pero le pone a huevo a Feijóo poner el grito en el cielo. O sea, exigir a Sánchez que desmienta a Lastra por anunciar esas salidas a la calle si no gana el PSOE. Desmentir a Lastra. Lastra no es nadie. No se puede dar importancia a semejante cabeza solo porque sea vicesecretaria general de PSOE. Es Lastra. Cualquiera sabe que sus capacidades son muy especiales. Es verdad que ZP se adelantó. Sobre Feijóo: «Se empieza cuestionando los datos del paro y se termina cuestionando los resultados electorales». Y luego que si Trump y el Capitolio.

