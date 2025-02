Expertos y comisiones

En la época en que andaba por estos lares un tal Iván Redondo, como superconsejero del entonces presidente Monago, poco a poco, fuimos percibiendo la política como el arte de aparentar que se abordaban grandes cuestiones, que después quedaban en nada o simplemente se trataba ... de pura parafernalia para vanagloria del jefe, en sí mismo importante, pero mucho más lo era, para engrosar el currículum personal del 'New Inventor' de aquella política ficción. Nada más hay que ver donde acabó y también, eso sí, como acabó.

La actual presidenta de la Junta de Extremadura, que se sepa, no ha contratado a ningún gurú profesional experto en comunicación política de altos vuelos y alto sueldo. Seguramente no crea en ellos o simplemente no los necesita, porque se baste y sobre por sí misma, se considere una gran experta, acompañada de su equipo de gobierno, lleno de expertos, y por aquellos otros fichados para formar comisiones de tales, que diseñen, orienten y pongan en marcha las políticas pertinentes.

A Napoleón (el General Perón, al parecer, la tomó prestada de aquel) se le otorga la frase «si realmente quieres que algo no funcione y se demore eternamente, crea entonces una comisión». Parece claro, pues, que se trata de lo mismo, sean gurús o comisiones de expertos.

El objetivo es aparentar lo que no es, que se hace lo que no se hace y pasar de puntillas sobre los verdaderos problemas de la ciudadanía, no tomar decisiones arriesgadas cuando verdaderamente se necesitan y dejar en manos ajenas la responsabilidad propia de las políticas y las acciones; como si fueran gurús y expertos los que se presentan a las elecciones cada cuatro años, a dar cuenta de su gestión y de sus propuestas ante los ciudadanos. Pues no, miren ustedes, son los partidos políticos con sus máximos responsables a la cabeza quienes lo hacen y quienes se comprometen.

Hace unos meses la Junta de Extremadura presentaba una comisión de expertos para diseñar y definir las futuras infraestructuras viarias, hidráulicas, urbanísticas, etc., que va a necesitar Extremadura, pues éstas «no deben abordarse desde la ideología o la política partidaria», en palabras del consejero del ramo. Lo que hay que oír y leer… Que se sepa, el Partido Popular junto con VOX gobierna Extremadura, en base a un programa que presentaron a la ciudadanía, confeccionado lógicamente en base a los preceptos ideológicos y políticos propios de ambos partidos políticos y no de expertos, que por cierto también tienen ideología y toman partido.

Estos días, la consejera de Administración Pública y Hacienda ha anunciado también la creación de otra comisión de expertos para abordar las modificaciones futuras de la Ley de Función Pública, eludiendo así su propia responsabilidad política y la de su equipo, además de ningunear a más de 50.000 empleados públicos y a sus legítimos representantes. Y no es de extrañar que vengan y vengan más expertos y sus comisiones…Y que siga la fiesta.