Jugar como nunca; perder como siempre

El domingo, este periódico se hacía eco de una nota de la Junta que recogía las palabras de Fernández Vara en el Pleno del Consejo ... de Comunidades Extremeñas en el Exterior sobre las posibilidades de la región de subirse al tren de las industrias relacionadas con las nuevas energías y, concretamente, de la gran fábrica de baterías para coches eléctricos. Según esa nota de prensa, el presidente dijo: «El litio de Extremadura no va a salir de aquí. O se explota aquí o no saldrá». Sin duda, una declaración pertinente para fijar la posición de la región sobre la ubicación de esa fábrica, máxime porque, por sus dimensiones, no sería recibida aquí como una más, sino como una locomotora que impulsara la industrialización de Extremadura.

Pero cuanto más pertinente es esa declaración del presidente más se revela tardía. Lo oportuno hubiera sido que esa contundencia en señalar que ningún proyecto de fábrica de baterías va a disponer del litio del subsuelo extremeño si no se radica aquí, la hubiera empleado, y con el objetivo expreso de que se tuviera en cuenta, cuando todavía se estaba estudiando dónde ponerla. Y no como chantaje, sino como oportunidad de reparar la injusticia histórica que ha hecho de Extremadura la tierra condenada a que otros aprovechen sus riquezas.

Desconozco el pormenor del proceso por el cual esa fábrica va a acabar en Sagunto; desconozco también cómo ha jugado sus cartas la Junta y cómo la Generalitat Valenciana y le doy a nuestro Gobierno regional el beneficio de la duda, pero confieso que esa declaración del presidente, lejos de tranquilizarme, me produce inquietud. No dejo de preguntarme que si el hecho de contar con la materia prima de esa fábrica es un factor de peso para decidir dónde ponerla, como se deduce de la declaración de Fernández Vara, ¿por qué lo ha mencionado precisamente ahora y no antes? ¿Por qué lo hace cuando ya no hay remedio, cuando ya es infructuoso como un tiro al aire? No quiero pensar que lo hace ahora para que se tenga en cuenta, no ante la ya inalcanzable realidad de Sagunto, sino ante el acaso de que haya otros proyectos de fábricas de baterías además de esa. Digo esto porque el pasado sábado este periódico publicó una información señalando que cabía esa posibilidad, toda vez que el Perte al que se acoge la gran fábrica de baterías para obtener millonarias ayudas públicas contempla más de una industria, aunque no tan grande como la que va a Sagunto. Me llamó la atención que la información contuviera profusión de declaraciones de miembros del Gobierno. Y lo interpreté como un esfuerzo dirigido a disipar en el lector el barrunto de que, en realidad, todos estaban hablando de cien pájaros volando.

Fernández Vara ha dicho que el litio de aquí se explota aquí o no sale. Está bien, pero llega tarde

Desde hace semanas, Fernández Vara, preparándonos para la mala noticia, ha insistido en que nos debería enorgullecer a los extremeños haber llegado a esta final. Como si haber jugado como nunca pero haber perdido como siempre, tal como decía Di Stéfano, nos tuviera que servir de consuelo. Cabe recordar que 'La Saeta' también decía que las finales no se juegan; se ganan.