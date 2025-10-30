A la presidenta Guardiola

Comenta Compartir

Gobernar significa entender no sólo todo lo que quieren los ciudadanos, sino que se deben dar respuestas y soluciones, de forma honesta y transparente, con ... un programa político que combata la corrupción y sea transparente ante la ciudadanía. Recuerdo que prometió que nunca gobernaría con Vox y faltó a su promesa, y sin ganar las elecciones impidió que Guillermo fuera nuestro presidente. Lamentablemente ha convocado nuevas elecciones y le recuerdo que para cimentar nuestra autonomía no sólo se deben promover políticas claras en favor de las familias, en defensa y cuidado de la naturaleza, el derecho a la educación, la salud, fomentar la igualdad social…, y no buscar ventajas circunstanciales. Nosotros como votantes no perderemos la esperanza ni nos dejaremos llevar por el desencanto, contemplando las adversas circunstancias que estamos sufriendo. Por lo que en las próximas elecciones pido a la ciudadanía y a los representantes políticos, participar de un modo consciente y responsable. Votemos y sigamos defendiendo nuestra democracia, hasta hacer realidad –como se recoge en la Constitución– que el poder reside en el pueblo español.

