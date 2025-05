Comenta Compartir

No lo lea más veces, no es un error y no voy a hablarle de 'Blade Runner' ni de la novela de Philip K. Dick. ... Voy, como mucho, a hablarles de humanos que no podrían soñar con ovejas eléctricas porque, me temo, no pueden soñar. Perdonen el cinismo, pero siempre que leo que se usa esa frase que reza 'El ser humano es maravilloso' en algún vídeo de aquellos en los que alguien hace una bella, o heroica, o extrema acción, pienso en con qué facilidad se coge la parte por el todo y nos apuntamos al saco de la gente excepcional alegando, como si eso fuera suficiente, nuestra característica común de ser humano para atribuirnos las capacidad de emular su gesta. Es una fórmula agotada.

Si gana nuestro equipo, hemos ganado; si alguien de nuestra ciudad destaca en lo que sea, nada tienen que ver sus estudios, sus horas de entrenamiento, sus renuncias. Alcaraz es así porque es de Murcia como Nadal es así porque es de Manacor. Y en este caso, ambos comparten que son españoles. Ya no les cuento cómo ese efecto de absorción se engrandece cuando gana nuestra selección de lo que sea, en ese caso no cantaremos en las fuentes «Son españoles» si no «Yo soy español». No se sientan mal, ocurre en todos los países y en todos los lugares por pequeños que sean. Los usan esas personas de las que hablaba al empezar, los replicantes, aquellos tan incapacitados para poder tener sus propios sueños que se anexionan a los de otros como pájaros sobre hipopótamos para poder sentir, de vez en cuando, el regusto de una victoria vicaria. Los replicantes son aquellos que, en los bares, repiten las frases de tertulianos a los que otorgan talento y criterio para no tener que pensar argumentos nuevos, son esos que pueden vivir en lugares comunes, con frases hechas. Ahora, los que acumulan algún dinero ponen un sitio de hamburguesas como antes pusieron uno de baos, de empanadas argentinas o de cachopos. Son los que se abrieron un canal de YouTube cuando eso era lo que había que replicar y luego un pódcast con unos cuantos amigos. Son los que ven la serie que hay que ver, visitan el país al que se debe ir, votan al candidato al que vota su primo. Son los que pusieron gotelé, los que usan el bidé para acumular ropa y los que se compraron la bici estática para tener que esquivarla por el pasillo. Los que te saludan diciendo «Vamos tirando, que no es poco», los que hicieron cola para comprarse la Wii, los que tienen escondida una pulsera Rayma. Los que abrieron una tienda de vapeo. El ser humano puede ser maravilloso, o, simplemente, ser solo algo clonado, cual oveja eléctrica.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión