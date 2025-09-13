HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 12 de septiembre, en Extremadura?
Dos mujeres disfrutan del buen tiempo sentadas ante la playa de Levante de Benidorm. EP

El tiempo de nadie

Pienso en la serie que la semana que viene ya no importará, el reloj se habrá puesto de nuevo a cero y ya sólo estaremos aprovechando si vemos la que hay que ver esta semana para olvidarla la siguiente

Juan Gómez Jurado

Juan Gómez Jurado

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:01

Pude ver, gracias al advenimiento de su 50 aniversario, el Tiburón de Steven Spielberg en una pantalla de cine seguramente muy similar a aquella en ... la que la vi por allá por los ochenta. Y de eso, de lo que me ha impactado verla después de tantos años en condiciones parecidas y de su capacidad para mantenerse prodigiosa, quería yo hablarles en esta columna que, me temo, no será de las más compartidas del día de hoy en las redes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

