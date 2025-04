Comenta Compartir

No sé si son ustedes de esas personas que aún ven la televisión. Si bien todavía hay bastante gente que lo hace, las nuevas generaciones ... han prescindido de la caja tonta al menos en sus emisiones regulares. En una época de mi vida trabajé para una productora de televisión. Fue poco tiempo y para un proyecto puntual pero tuve la ocasión de conocer a los señores que fabrican los productos que se consumen ahí. En determinada ocasión un ejecutivo me comentaba un nuevo proyecto de programa de tarde que estaban preparando y lo definió de una manera sorprendente: «Es un programa asustaviejas». Cuando me explicó el concepto entendí mucho sobre esos contenidos que yo también consumía en aquella época: la tele quiere que la veas, ni siquiera necesita que te guste lo que veas, le importa realmente poco si tú estás ahí. El medidor de audiencias te pregunta si la estás viendo, aunque sea enfadado, aunque sea porque te sientes profundamente solo, aunque sea porque el conocimiento no te da para buscar otras posibilidades de ocio. Sólo te pide que la mires.

Que la mires y que no quieras dejar de mirarla. Por eso el gran paso evolutivo de la televisión llegó cuando entendió que no se trataba de reflejar el mundo exterior sino de hacerle creer al espectador que ese, el del recuadro frente a él, era el único mundo posible. Comenzó entonces la producción de programas asustaviejas (vale también para viejos, y para jovenes temerosos, pero los definieron así). Se trataba de mostrar del mundo sólo aquello que provocara que no quisieras formar parte de él, no fuera que tuvieses la tentación de salir a ver tiendas, de quedar con amigos en un bar, de darte un paseo. Se trataba de contarte que ahí fuera todo era peligro. Y que el único mundo que merecía la pena, que te daba seguridad, era el que ellos ofrecían con niños cantando bien y noticias que le diesen la razón a tus ideas. Todo esto, por supuesto, convenientemente regado de anuncios de alarmas de empresas de seguridad. Por cada retahíla de noticias de chalets asaltados, conflictos en las calles o agresiones en el metro, un buen anuncio de alarmas que te permita encerrarte seguro en tu casa y no salir de su pantalla. No se sientan superiores si no ven la tele, porque las redes que consumimos hoy cada vez se parecen más a aquellos programas asustaviejas. Cada vez venden más la idea de que los temas realmente importantes son los que se hablan ahí, los personajes son los que brillan dentro y pugnan por destacarte lo malo sobre lo bueno no vaya a ser que sientas la tentación de apagar el móvil y pasearte plácidamente con las manos en la espalda. Todos ya somos viejas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión